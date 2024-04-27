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19:01 (мск), источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» заняли десятое место в сезоне российской Суперлиги

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Дворце спорта «Уручье» продолжается турнир за 9−12-е места чемпионата России по волейболу среди мужских команд сезона-2023/24, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ВК "Шахтер"

Места в верхней части второй половины турнирной таблицы разыгрывают солигорский «Шахтер», «Динамо-ЛО» из Соснового Бора, «Нова» из Новокуйбышевска, а также сургутский клуб «Газпром-Югра». Сегодня подопечные Виктора Бекши встречались с представителями Ленинградской области, которые перед игрой опережали «горняков» в таблице на три очка. В этом поединке каждый следующий сет складывался для «Шахтера» лучше предыдущего, но порадовать зрителей хотя бы одной выигранной партией хозяева не смогли. Первый игровой отрезок солигорчане проиграли с результатом 17:25, второй — со счетом 20:25, а в третьем даже имели шесть сетболов, но все равно уступили — 30:32.

Таким образом, за один тур до окончания российского сезона-2023/24 «Шахтер» обеспечил себе итоговое десятое место в Суперлиге. Идущие девятыми динамовцы из Соснового Бора опережают наших парней уже на шесть очков, а отрыв «горняков» от 11-й строчки составляет 15 баллов. В уходящем сезоне солигорский клуб впервые в истории вышел в первый раунд плей-офф Суперлиги, где в двух матчах проиграл красноярскому «Енисею». Заключительный матч в чемпионате России наша команда проведет завтра против «Новы», начало — в 15.00.

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