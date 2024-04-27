«Минчанка» вышла в финал чемпионата Беларуси по волейболу

Действующие чемпионки страны не принимали участия в регулярном чемпионате национального первенства, поскольку выступали в сезоне российской Суперлиги. Борьбу за главный внутренний трофей «Минчанка» начала сразу с полуфинала плей-офф, где в соперники ей достался могилевский «Коммунальник». Два первых матча серии до трех побед состоялись во Дворце спорта «Уручье» 10 и 11 апреля, оба раза сильнее были хозяйки площадки. Третий поединок прошел сегодня в Могилеве и также закончился «сухой» викторией столичного клуба — 3:0 (25:19, 25:18, 25:15).



Таким образом, «Минчанка» вышла в одиннадцатый подряд финал женского чемпионата Беларуси по волейболу, золотые медали коллектив не отдает с сезона-2015/16, всего в активе представительниц столицы 10 чемпионских титулов. Оппонент подопечных Ольги Пальчевской по финалу определится в паре гродненского «Коммунальника-ГРГУ» и брестского «Прибужья», после трех матчей в этой серии впереди волейболистки из Гродно (2:1). Четвертый поединок полуфинала состоится завтра, начало — в 15.00.