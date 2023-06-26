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26 июня, источник: АиФ Пермь

Пермская пловчиха стала двукратным победителем Первенства мира

Спортсменка стала лучшей в плавании в ластах на 800 метров.

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Пермячка Полина Некрасова стала двукратным победителем Первенства мира по подводному спорту, сообщили в Министерстве спорта Пермского края.

Полина Некрасова добилась успеха в плавании в ластах на дистанции 800 метров.

«Ранее она не оставила шансов соперницам на дистанции 1500 метров и показала время 13.47,02, что является взрослым рекордом Пермского края», — рассказали в краевом минспорта.

Спортсменка тренируется в бассейне «Олимпия» под руководством Светланы Пушкарёвой.

Первенство Мира по подводному спорту проходит в Египте. В нём принимают участие 350 спортсменов из 35 стран.

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