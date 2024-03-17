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17 марта, источник: БЕЛТА

Белорусские борцы завоевали четыре медали на турнире в Армении

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Армении Ереване завершился международный турнир по вольной борьбе среди молодежи памяти заслуженного тренера Армении Левы Варданяна, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: БЕЛТА

На соревнованиях представители Беларуси поднимались на пьедестал четырежды, в активе нашей делегации одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль. Победителем турнира в весовой категории до 97 кг стал Владислав Козлов, на второй строчке в своих весах расположились Илья Хамцов (до 86 кг) и Алексей Пархоменко (до 92 кг), бронзу в категории до 61 кг выиграл Иван Громыко.

Международный турнир по вольной борьбе имени Левы Варданяна среди спортсменов до 23 лет проводился в третий раз. Участие в соревнованиях принимали участие борцы из Беларуси, Армении, Молдовы, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Ирана и России.

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