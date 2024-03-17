Белорусские борцы завоевали четыре медали на турнире в Армении

На соревнованиях представители Беларуси поднимались на пьедестал четырежды, в активе нашей делегации одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медаль. Победителем турнира в весовой категории до 97 кг стал Владислав Козлов, на второй строчке в своих весах расположились Илья Хамцов (до 86 кг) и Алексей Пархоменко (до 92 кг), бронзу в категории до 61 кг выиграл Иван Громыко.



Международный турнир по вольной борьбе имени Левы Варданяна среди спортсменов до 23 лет проводился в третий раз. Участие в соревнованиях принимали участие борцы из Беларуси, Армении, Молдовы, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Грузии, Ирана и России.