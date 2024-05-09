Российские борцы классического стиля завоевали три лицензии на ОИ-2024
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Садык Лалаев, Артур Саргсян и Сергей Кутузов завоевали для России три лицензии в греко-римской борьбе на Олимпийские игры в Париже.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Садык Лалаев, Артур Саргсян и Сергей Кутузов завоевали для России три лицензии в греко-римской борьбе на Олимпийские игры в Париже.
Они сумели добиться результата на квалификационном турнире в Стамбуле. Лалаев добыл лицензию в весовой категории до 60 кг, Кутузов — до 77 кг, Саргсян — до 97 кг.
Всего на данный момент на счету российских борцов классического стиля пять из шести олимпийских лицензий в греко-римской борьбе. В случае победы Аслана Висаитова (до 67 кг) в четырех схватках утешительного раунда, который пройдет в пятницу, сборная России по греко-римской борьбе будет представлена на Олимпийских играх в полном составе.
Олимпийские лицензии не являются именными. Квалификационный турнир завершится 12 мая. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.