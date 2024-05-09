Российские борцы классического стиля завоевали три лицензии на ОИ-2024

Они сумели добиться результата на квалификационном турнире в Стамбуле. Лалаев добыл лицензию в весовой категории до 60 кг, Кутузов — до 77 кг, Саргсян — до 97 кг.

Всего на данный момент на счету российских борцов классического стиля пять из шести олимпийских лицензий в греко-римской борьбе. В случае победы Аслана Висаитова (до 67 кг) в четырех схватках утешительного раунда, который пройдет в пятницу, сборная России по греко-римской борьбе будет представлена на Олимпийских играх в полном составе.