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9 мая, источник: Спорт РИА Новости

Российские борцы классического стиля завоевали три лицензии на ОИ-2024

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Садык Лалаев, Артур Саргсян и Сергей Кутузов завоевали для России три лицензии в греко-римской борьбе на Олимпийские игры в Париже.

Российские борцы классического стиля завоевали три лицензии на ОИ-2024 | Источник: Спорт РИА Новости

Они сумели добиться результата на квалификационном турнире в Стамбуле. Лалаев добыл лицензию в весовой категории до 60 кг, Кутузов — до 77 кг, Саргсян — до 97 кг.

Всего на данный момент на счету российских борцов классического стиля пять из шести олимпийских лицензий в греко-римской борьбе. В случае победы Аслана Висаитова (до 67 кг) в четырех схватках утешительного раунда, который пройдет в пятницу, сборная России по греко-римской борьбе будет представлена на Олимпийских играх в полном составе.

Олимпийские лицензии не являются именными. Квалификационный турнир завершится 12 мая. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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