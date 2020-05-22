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19:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Дортмунд продлит победную серию: прогноз на матч «Вольфсбург» — «Боруссия»

Холанда и Ко не остановить.

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Источник: AFP 2020

Чемпионская гонка в Германии жива! «Боруссия» впечатляюще разобралась с «Шальке» в предыдущем туре и довела победную серию в бундеслиге до 5 матчей. Привычный гол от Холанда и впечатляющая игра Брандта и Геррейру — Дортмунд сейчас таком в порядке, что раскатал соперника даже без такого атакующего монстра, как Санчо.

Футбол

Германия 2019/2020
Тур 27, 23.05.2020, 16:30

Вольфсбург-Боруссия Д-

«Вольфсбург» тоже выиграл после перерыва, но с большим трудом: победный гол в ворота «Аугсбурга» влетел на 90-й минуте. «Волки» идут в еврокубковой зоне, и у них хорошие шансы снова попасть в Лигу Европы. Из хороших новостей перед матчем — после дисквалификации вернулся лучший бомбардир команды Вегорст.

Многое в этой встрече за «Боруссию»: она традиционно хорошо играет с «Вольфсбургом»: 8 побед в последних 10 матчах. Футболисты вышли из карантина в приличной форме, про соперничество с «Баварией» тоже можно много не говорить: выбираем «победу “Боруссии” за 1,83» в БК Winline.

Еще один интересный вариант — количество нарушений у обеих команд. «Вольфсбург» — одна из самых фолящих команд бундеслиги (3-е место), «Боруссия» же — полный антипод в этом плане (18-е место). В БК Betcity на победу «Вольфсбурга» по фолам дают коэффициент 1,58, коэффициент небольшой, но тем менее.

Андрей Санталов

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