5 сортов хлеба, которые не вредят фигуре — и даже помогают похудеть

Хлеб давно стал частью нашего рациона, и отказываться от него совсем — не самое правильное решение. В этой статье мы расскажем о пяти сортах хлеба, которые идеально подходят для тех, кто следит за весом. Эти варианты отличаются высокой питательной ценностью, низким гликемическим индексом и содержанием полезной клетчатки. Узнайте, какой хлеб можно есть без угрызений совести, и как сделать его частью сбалансированного питания.