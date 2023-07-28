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14:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Турция и Италия объединили заявки на проведение Евро-2032

Федерации футбола Турции и Италии приняли решение объединить их отдельные заявки на проведение чемпионата Европы в 2032 году. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Источник: AP 2023

Ранее Федерация футбола Турции подала заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 и 2032 году. Итальянская организация направила заявку только на проведение европейского первенства 2032 года.

«УЕФА будет работать с Федерацией футбола Турции и Италии, чтобы представленная для совместной заявки документация соответствовала требованиям тендера. Если совместная заявка будет соответствовать этим требованиям, то она будет представлена Исполнительному комитету УЕФА на запланированном 10 октября заседании, где будут выбраны хозяева турниров 2028 и 2032 года. Решения по городам/стадионам и расписанию будут приняты позже», — говорится в заявлении.

Ближайший чемпионат Европы пройдет в 2024 году в Германии с 14 июня по 14 июля.

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