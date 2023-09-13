Четыре игрока сборной Греции пропустили матч из-за ложной дисквалификации

Сборная Греции не внесла в заявку на матч квалификации к ЧЕ-2024 с Гибралтаром (5:0) защитника Константиноса Цимикаса, а также полузащитников Петроса Манталоса, Димитриса Курбеллиса и Манолиса Сиописа. В Федерации футбола Греции неправильно подсчитали полученные футболистами желтые карточки. В предыдущих матчах отбора каждый из футболистов получил по два предупреждения, однако дисквалификация наступает только после трех желтых карточек. Таким образом, все четыре игрока могли принять участие в матче с Гибралтаром.