Текущие события
Футбол. Сборные
12.09
Шотландия
Англия
13
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Румыния
Косово
20
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Израиль
Беларусь
10
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Швейцария
Андорра
30
Футбол. Чемпионат Европы
12.09
Швеция
Австрия
13
Футбол. Сборные
12.09
Германия
Франция
21
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
12.09
Норвегия
Грузия
21
12.09
Италия
Украина
21
12.09
Бельгия
Эстония
50
12.09
Мальта
Северная Македония
02
12.09
Испания
Кипр
60
12.09
Румыния
Косово
20
12.09
Швеция
Австрия
13
12.09
Израиль
Беларусь
10
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
11:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Четыре игрока сборной Греции пропустили матч из-за ложной дисквалификации

Четверо футболистов сборной Греции не сыграли в отборочном матче к Евро-2024 из-за ошибки футбольной федерации. Об этом сообщает издание The President.

ГрецияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2023

Сборная Греции не внесла в заявку на матч квалификации к ЧЕ-2024 с Гибралтаром (5:0) защитника Константиноса Цимикаса, а также полузащитников Петроса Манталоса, Димитриса Курбеллиса и Манолиса Сиописа. В Федерации футбола Греции неправильно подсчитали полученные футболистами желтые карточки. В предыдущих матчах отбора каждый из футболистов получил по два предупреждения, однако дисквалификация наступает только после трех желтых карточек. Таким образом, все четыре игрока могли принять участие в матче с Гибралтаром.

Технический директор сборной Греции Костас Константинидис и спортивный директор Такис Фиссас признали свою ошибку. В Федерации футбола Греции начато расследование, о результатах которого будет объявлено в ближайшие дни.

После пяти сыгранных матчей сборная Греции имеет на своем счету девять очков и занимает третье место в своей группе. 13 октября греки на выезде сыграют со сборной Ирландии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Четыре игрока сборной Греции пропустили матч из-за ложной дисквалификации
Агент Клоппа заявил, что тренер не возглавит сборную Германии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь