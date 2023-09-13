Четыре игрока сборной Греции пропустили матч из-за ложной дисквалификации
Четверо футболистов сборной Греции не сыграли в отборочном матче к Евро-2024 из-за ошибки футбольной федерации. Об этом сообщает издание The President.
Четверо футболистов сборной Греции не сыграли в отборочном матче к Евро-2024 из-за ошибки футбольной федерации. Об этом сообщает издание The President.
Сборная Греции не внесла в заявку на матч квалификации к ЧЕ-2024 с Гибралтаром (5:0) защитника Константиноса Цимикаса, а также полузащитников Петроса Манталоса, Димитриса Курбеллиса и Манолиса Сиописа. В Федерации футбола Греции неправильно подсчитали полученные футболистами желтые карточки. В предыдущих матчах отбора каждый из футболистов получил по два предупреждения, однако дисквалификация наступает только после трех желтых карточек. Таким образом, все четыре игрока могли принять участие в матче с Гибралтаром.
Технический директор сборной Греции Костас Константинидис и спортивный директор Такис Фиссас признали свою ошибку. В Федерации футбола Греции начато расследование, о результатах которого будет объявлено в ближайшие дни.
После пяти сыгранных матчей сборная Греции имеет на своем счету девять очков и занимает третье место в своей группе. 13 октября греки на выезде сыграют со сборной Ирландии.