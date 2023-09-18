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13:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Появились фотографии официального мяча Евро-2024

Портал Footy Headlines опубликовал фотографии официального мяча Евро-2024.

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Источник: Reuters

Мяч преимущественно белого цвета с треугольными узорами черного, желтого, красного и зеленого цветов. Эти цвета взяты из логотипа Евро-2024, чтобы показать, что на турнире каждый почувствует себя желанным гостем.

Источник: Соцсети

Логотип турнира основан на флагах 55 ассоциаций-членов УЕФА и их цветах, которые собираются в различных комбинациях, отражая форму крыши Олимпийского стадиона. В центре логотипа изображен знаменитый Кубок Анри Делоне, а 24 цветных фрагмента вокруг трофея представляют 24 команды-участницы Евро.

Слоган Евро-2024 — «Объединенные футболом. Vereint im Herzen Europas» — «Vereint im Herzen Europas» переводится как «Объединенные в сердце Европы».

Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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