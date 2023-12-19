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09:13 (мск), источник: Sportmail.ru

АПЛ подала жалобу в ФИФА на новый формат клубного ЧМ

АПЛ направила официальную жалобу в адрес ФИФА из-за обновленного формата клубного чемпионата мира. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Источник: AFP 2023

По информации источника, АПЛ обвиняет ФИФА в том, что она не проконсультировалась с ведущими лигами мира по расширению количества участников клубного чемпионата мира. Также в письме утверждается, что ФИФА игнорирует интересы клубов, перегружая календарь и подвергая игроков большему количеству травм.

Жалоба подана от Всемирного форума лиг (WLF), в который также входят Ла Лига, Серия А, Бундеслига и еще около 40 высших футбольных дивизионов разных стран.

Ранее стало известно, что в 2025 году клубный чемпионат мира ФИФА будет проведен в новом формате. Турнир будет проходить с 15 июня по 13 июля в США, а число его участников будет расширено с 7 до 32. Планируется, что в турнире примут участие 12 ведущих европейских клубов.

Групповой этап будет состоять из восьми групп по четыре команды, играющих по круговой системе с одной игрой. Две лучшие команды из каждой группы выйдут в ⅛ финала. Таким образом, клубный ЧМ добавит в календарь клубов-участников от трех до семи дополнительных матчей.

Планируется, что клубный ЧМ в новом формате будет проводиться раз в четыре года и станет заменой Кубку конфедераций, который был упразднен ФИФА в 2017 году.

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АПЛ подала жалобу в ФИФА на новый формат клубного ЧМ
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