«Реал» отказался от вручения чемпионского кубка на стадионе «Гранады»

На прошлой неделе мадридцы дома обыграли «Кадис» (3:0) и за четыре тура до окончания чемпионата оформили 36-й по счету чемпионский титул. Этому поспособствовала «Барселона», которая на выезде уступила «Жироне» (2:4) и лишилась математических шансов догнать «Реал».

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) запланировала вручение чемпионского кубка на выездной матч 35-го тура против «Гранады», который пройдет в субботу, 11 мая. «Реал» попросил перенести церемонию награждения на следующий тур, так как посчитал неуместным ее проведение на стадионе клуба, который, вероятнее всего, в этом матче оформит свой вылет.

«Гранада» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от спасительной зоны на 11 очков. Если команда не сумеет обыграть мадридцев на этих выходных, то досрочно вылетит в Сегунду.