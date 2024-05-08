«Реал» отказался от вручения чемпионского кубка на стадионе «Гранады»
Мадридский «Реал» отложил церемонию награждения за победу в Ла Лиге на один тур. Об этом сообщает Marca.
Мадридский «Реал» отложил церемонию награждения за победу в Ла Лиге на один тур. Об этом сообщает Marca.
На прошлой неделе мадридцы дома обыграли «Кадис» (3:0) и за четыре тура до окончания чемпионата оформили 36-й по счету чемпионский титул. Этому поспособствовала «Барселона», которая на выезде уступила «Жироне» (2:4) и лишилась математических шансов догнать «Реал».
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) запланировала вручение чемпионского кубка на выездной матч 35-го тура против «Гранады», который пройдет в субботу, 11 мая. «Реал» попросил перенести церемонию награждения на следующий тур, так как посчитал неуместным ее проведение на стадионе клуба, который, вероятнее всего, в этом матче оформит свой вылет.
«Гранада» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстает от спасительной зоны на 11 очков. Если команда не сумеет обыграть мадридцев на этих выходных, то досрочно вылетит в Сегунду.
Таким образом, официальная церемония награждения «Реала» пройдет 14 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» после матча с «Алавесом». При этом мадридцы также запланировали неофициальную церемонию, которая пройдет на клубной базе сразу после возвращения с выездного матча против «Гранады».