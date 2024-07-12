Вратарь женской команды из Польши оказался мужчиной

Источник: MLKS Zbik Nasielsk

Как сообщает notesfrompoland.com, ранее работавший в полиции Анджей занимался мошеннической деятельностью —специализировался на обмане клиентов, которым требовалась юридическая помощь в судах.

Известно, что Анджей несколько раз официально менял пол, в связи с чем менял документы, удостоверяющие личность. Но в некоторых случаях продолжал пользоваться старым паспортом. Поэтому в одних случаях он представлялся Анджеем, в других — Йоанной. В какой-то момент его объявили в розыск, и ему пришлось скрываться.

Преступник решил, что наилучшим способом залечь на дно станет выступление за женский футбольный клуб «Гдыня». Анджей провел в клубе целых восемь месяцев, показывая при этом хорошую игру.

В конце концов, его разоблачил президент клуба. Как-то он позвонил «вратарю Йоанне», но случайно попал на какого-то Анджея и начал что-то подозревать.