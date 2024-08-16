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Гильермо Абаскаль: Надо поесть дерьма, чтобы понять вкус ветчины

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль яркой фразой описал поражение в первом официальном матче во главе «Гранады».

Источник: Спорт-Экспресс

В первом туре испанской Сегунды «Гранада» проиграла «Альбасете» со счетом 1:2.

«Мы доминировали над соперником весь матч. Команда атаковала, но безрезультатно. В следующий раз, если мы будем сосредоточены, результат будет другим. Команда показала футбол, который я хочу видеть. Но иногда нужно поесть дерьма, чтобы понять вкус ветчины. Мы должны отдавать себе отчет, что есть ситуации, которые в будущем мы должны контролировать. Например, игроков соперника при подачах с фланга», — приводит слова Абаскаля Queso Mecanico.

35-летний специалист с июня занимает пост главного тренера клуба из Андалусии. В минувшем сезоне «Гранада» заняла последнее место в турнирной таблице Ла Лиги и вылетела из высшего испанского дивизиона.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля в середине апреля. Он тренировал красно-белых с лета 2022 года. В сезоне-2022/23 команда под его руководством завоевала бронзовые медали Российской Премьер-лиги.