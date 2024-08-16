Гильермо Абаскаль: Надо поесть дерьма, чтобы понять вкус ветчины

«Мы доминировали над соперником весь матч. Команда атаковала, но безрезультатно. В следующий раз, если мы будем сосредоточены, результат будет другим. Команда показала футбол, который я хочу видеть. Но иногда нужно поесть дерьма, чтобы понять вкус ветчины. Мы должны отдавать себе отчет, что есть ситуации, которые в будущем мы должны контролировать. Например, игроков соперника при подачах с фланга», — приводит слова Абаскаля Queso Mecanico.