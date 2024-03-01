Губерниев — о Промесе: Он преступник, но еще и редкий дурак

Ранее стало известно, что «Спартак» вылетел из Дубая на игру 19-го тура РПЛ без нападающего Квинси Промеса. Его задержали в аэропорту в связи с тем, что футболист попал в аварию и скрылся с места преступления.

По информации телеграм-канала «Мутко Против», авария с участием Промеса произошла в середине февраля в перерыве между двумя учебно-тренировочными сборами «Спартака».

Когда информация о задержании Промеса дошла до прокуратуры Нидерландов, она запросила у властей ОАЭ выдачу футболиста.

«Мы всегда знали (“Спартак” — нет), что Промес — преступник! Но то, что он еще и редкий дурак (в оригинале использовано более грубое слово), узнали только теперь… Но знает ли об этом “Спартак”, — написал Губерниев в своем телеграм-канале.