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19:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Губерниев — о Промесе: Он преступник, но еще и редкий дурак

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с игроком «Спартака» Квинси Промесом.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее стало известно, что «Спартак» вылетел из Дубая на игру 19-го тура РПЛ без нападающего Квинси Промеса. Его задержали в аэропорту в связи с тем, что футболист попал в аварию и скрылся с места преступления.

По информации телеграм-канала «Мутко Против», авария с участием Промеса произошла в середине февраля в перерыве между двумя учебно-тренировочными сборами «Спартака».

Когда информация о задержании Промеса дошла до прокуратуры Нидерландов, она запросила у властей ОАЭ выдачу футболиста.

«Мы всегда знали (“Спартак” — нет), что Промес — преступник! Но то, что он еще и редкий дурак (в оригинале использовано более грубое слово), узнали только теперь… Но знает ли об этом “Спартак”, — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

14 февраля полузащитник «Спартака» Квинси Промес был заочно приговорен судом Амстердама к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Спустя два дня 32-летний футболист был объявлен в международный розыск.

 Губерниев — о Промесе: Он преступник, но еще и редкий дурак
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