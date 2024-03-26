Митрофанов: Взамен Аршавина у «Барселоны» мы просили Месси
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о подробностях несостоявшегося перехода Андрея Аршавина в «Барселону». Об этом сообщает «Чемпионат».
Бывший генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов рассказал о подробностях несостоявшегося перехода Андрея Аршавина в «Барселону». Об этом сообщает «Чемпионат».
После триумфального выступления на Евро-2008, где сборная России добралась до полуфинала, Аршавин обратил на себя внимание европейских топ-клубов. Первым клубом, который сделал «Зениту» официальное предложение о трансфере, была «Барселона».
«Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала “Барселона”. Они давали нам 15 млн евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с “Барселоной”. Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к Дюкову. Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.
“Барселона” заняла жесткую позицию — 15 млн евро и все: “За 17 млн евро у нас есть игрок лучше”. Мы пришли к Аршавину и сказали: “Андрей, за 17 млн ты им уже не интересен”. Представляете, всего 2 млн евро разницы! Надо понимать, что продажа Аршавина в “Барсу” летом 2008 года — это продажа ведущего игрока после победы в Кубке УЕФА и перед первой в истории клуба Лигой чемпионов. Да, мы понимали, что он будет демотивирован, но учитывали, что Лига чемпионов для него отличный шанс, чтобы показать себя, а мы уже, в свою очередь, будем готовы к его продаже. Он очень туда хотел. Уверен, что Аршавин об этом вспоминает. Не думаю, что у него осталась обида за это, но сожаление и разбитая мечта — да», — рассказал Митрофанов.
После провала переговоров по Аршавину «Барселона» переключилась на белорусского полузащитника «Арсенала» Александра Глеба, трансфер которого обошелся ей в 17 млн евро. Спустя полгода Аршавин перешел в лондонский клуб за 16,5 млн евро.
«Что касается “Арсенала”, то переговоры велись весь январь 2009 года. Они шли очень сложно. Чтобы вы понимали, Аршавина заявили за “Арсенал” решением апелляционного комитета АПЛ на основании моего письма на электронную почту директору “Арсенала” с одним единственным словом — agreed (англ. — согласовано). Это единственное, что я успел написать, потому что оставалось пять секунд до окончания трансферного окна. Все решалось в последний день, мы выверяли трансферный контракт. И в момент, когда поняли, что нас все устраивает, ко мне в кабинет зашёл коллега и сказал: “Мы не успели”. А я ему: “Сейчас, подожди!” Быстро набиваю это письмо, отправляю. В итоге через апелляцию все получилось», — сказал Митрофанов.
Митрофанов был генеральным директором «Зенита» с января 2007 года по май 2017 года.