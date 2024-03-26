Митрофанов: Взамен Аршавина у «Барселоны» мы просили Месси

«Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала “Барселона”. Они давали нам 15 млн евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с “Барселоной”. Да, Андрей Сергеевич очень хотел туда, сразу после победы в Суперкубке просил нас, чтобы мы его отпустили, подходил с этим вопросом в отеле к Дюкову. Тем более каталонцы были той командой, которая ему отлично подходила по стилю.



“Барселона” заняла жесткую позицию — 15 млн евро и все: “За 17 млн евро у нас есть игрок лучше”. Мы пришли к Аршавину и сказали: “Андрей, за 17 млн ты им уже не интересен”. Представляете, всего 2 млн евро разницы! Надо понимать, что продажа Аршавина в “Барсу” летом 2008 года — это продажа ведущего игрока после победы в Кубке УЕФА и перед первой в истории клуба Лигой чемпионов. Да, мы понимали, что он будет демотивирован, но учитывали, что Лига чемпионов для него отличный шанс, чтобы показать себя, а мы уже, в свою очередь, будем готовы к его продаже. Он очень туда хотел. Уверен, что Аршавин об этом вспоминает. Не думаю, что у него осталась обида за это, но сожаление и разбитая мечта — да», — рассказал Митрофанов.