Стала известна зарплата Кордобы по новому контракту с «Краснодаром»

По данным «РБ Спорт», нападающий «Краснодара» Джон Кордоба будет зарабатывать 4 миллиона евро по новому контракту с «быками». Ранее клуб объявил, что колумбиец подписал новое соглашение до 2027 года.
Кроме этого, подписной бонус составил 3 миллиона евро, а в контракте предусмотрены премии за достижение различных целей, включая результативные действия и чемпионство с «Краснодаром».
Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 млн евро. Колумбиец провел за «быков» в общей сложности 99 матчей, в которых забил 53 мяча и сделал 24 голевых передачи.
В сезоне-2024/25 Кордоба забил восемь голов в Российской Премьер-лиге, он делит первое место в списке лучших бомбардиров с 19-летним Алексеем Батраковым из «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джона Кордобы в 14 миллионов евро.
После 14 туров «Краснодар», не потерпев ни одного поражения, с 36 очками занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Подопечные Мурада Мусаева на три очка опережают идущий на втором месте «Зенит».