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Стало известно, сколько денег Галицкий вложил в «Краснодар» за год

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в 2024 году вложил в клуб 3,65 млрд рублей. Об этом сообщает «РБ Бизнес».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Согласно финансовой отчетности, в прошлом году в «Краснодар» было инвестировано 5,55 млрд рублей: 3,65 млрд были вложены 57-летним бизнесменом напрямую из личных средств, еще 1,9 млрд были перечислены клубу от аффилированных с ним компаний «Лаврено Лимитед» и «Лаврено Ме Проджект Менеджмент».

Авторитетное издание Forbes оценивает состояние Галицкого в 3,3 млрд долларов. Он занимает 41-е место в списке богатейших людей России и 991-е место в списке богатейших людей мира. Основным источником состояния Галицкого является сеть супермаркетов «Магнит». В начале 2018 года он продал около 29,1% акций торговой сети банку ВТБ за 2,45 млрд долларов и оставил все руководящие посты в компании.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ, уступив одно очко «Зениту». В нынешнем сезоне «быки» лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. 1 марта «Краснодар» дома сыграет с «Крыльями Советов».

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