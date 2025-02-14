Стало известно, сколько денег Галицкий вложил в «Краснодар» за год

Авторитетное издание Forbes оценивает состояние Галицкого в 3,3 млрд долларов. Он занимает 41-е место в списке богатейших людей России и 991-е место в списке богатейших людей мира. Основным источником состояния Галицкого является сеть супермаркетов «Магнит». В начале 2018 года он продал около 29,1% акций торговой сети банку ВТБ за 2,45 млрд долларов и оставил все руководящие посты в компании.