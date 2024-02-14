Макдэвид оформил первый в карьере ассистентский гекса-трик

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=6d02abc0eefd96a0&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456240481" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал в этой встрече шесть результативных передач, четыре из них — по ходу третьего периода. 27-летний канадец стал третьим хоккеистом в истории НХЛ в XXI веке, кому удалось оформить ассистентский гекса-трик.

В феврале 2021 года подобным достижением отметился его одноклубник Леон Драйзайтль. Немецкий нападающий стал первым игроком лиги, кому удалось сделать шесть передач за первые два периода. В декабре 2023 года шесть передач в одном матче оформил защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, пять из которых он сделал по ходу второго периода.

Макдэвид остановился в одной передаче от рекорда НХЛ, который был установлен в 1947 году. Тогда нападающий «Детройта» Билли Тэйлор оформил семь результативных передач и стал автором первого ассистентского септа-трика в НХЛ. В начале 80-х это достижение трижды удалось повторить нападающему «Эдмонтона» Уэйну Гретцки.

Кроме того, походу матча Макдэвид достиг отметки в 600 результативных передач за карьеру. На это ему понадобилось 616 матчей, что является четвертым результатом в истории НХЛ. Быстрее Макдэвида отметки в 600 передач в лиге достигали только Уэйн Гретцки (416 игр), Марио Лемье (514) и Бобби Орр (608).

В этом сезоне Макдэвид провел 47 матчей и набрал 77 (21+56) очков. Капитан «Эдмонтона» занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров опережает его на 13 очков, имея при этом на шесть сыгранных матчей больше.