Двое россиян вошли в тройку лучших хоккеистов драфта НХЛ-2024
Авторитетный канадский журналист Боб Маккензи представил новый рейтинг игроков на драфте НХЛ 2024 года. Об этом сообщает TSN.
Авторитетный канадский журналист Боб Маккензи представил новый рейтинг игроков на драфте НХЛ 2024 года. Об этом сообщает TSN.
Рейтинг продолжает возглавлять нападающий Маклин Селебрини, выступающий за университет Бостона. 17-летний хоккеист попал в состав сборной Канады и выступит вместе с ней на чемпионате мира в Чехии.
Второе место занял нападающий «СКА-1946» Иван Демидов. 18-летний хоккеист выиграл с командой Кубок Харламова и набрал в 17 матчах плей-офф 28 (11+17) очков. В регулярном чемпионате МХЛ Демидов провел 30 матчей и набрал 60 (23+37) очков, во второй раз завоевав награду самому ценному игроку сезона. Также на счету молодого хоккеиста четыре матча за СКА в КХЛ.
Третьим стал защитник «Торпедо» Антон Силаев. 18-летний хоккеист с ростом 200 см стал основным игроком нижегородцев в этом сезоне и провел за них 63 матча, в которых набрал 11 (3+8) очков. Силаев был номинирован на награду лучшему новичку сезона КХЛ.
Четвертое место в рейтинге занимает белорусский защитник Артем Левшунов, выступающий за университет Мичиган Стэйт. Он имеет все шансы стать самым высоко задрафтованным игроком в НХЛ из Беларуси.
Впервые за 20 лет сразу два российских игрока могут быть задрафтованы в топ-3 драфта НХЛ. В 2004 году под первым номером в «Вашингтон» ушел Александр Овечкин, а вслед за ним «Питтсбург» забрал Евгения Малкина. Последним российским игроком, выбиравшимся в топ-3, был Андрей Свечников в 2018 году.
Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Лас-Вегасе. Лотерея драфта, которая определит порядок выбора командами хоккеистов, состоится в ночь с 7 на 8 мая. Наивысший шансы на выбор в топ-3 имеют «Сан-Хосе», «Чикаго» и «Анахайм».