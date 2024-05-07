Двое россиян вошли в тройку лучших хоккеистов драфта НХЛ-2024

Рейтинг продолжает возглавлять нападающий Маклин Селебрини, выступающий за университет Бостона. 17-летний хоккеист попал в состав сборной Канады и выступит вместе с ней на чемпионате мира в Чехии.

Второе место занял нападающий «СКА-1946» Иван Демидов. 18-летний хоккеист выиграл с командой Кубок Харламова и набрал в 17 матчах плей-офф 28 (11+17) очков. В регулярном чемпионате МХЛ Демидов провел 30 матчей и набрал 60 (23+37) очков, во второй раз завоевав награду самому ценному игроку сезона. Также на счету молодого хоккеиста четыре матча за СКА в КХЛ.

Третьим стал защитник «Торпедо» Антон Силаев. 18-летний хоккеист с ростом 200 см стал основным игроком нижегородцев в этом сезоне и провел за них 63 матча, в которых набрал 11 (3+8) очков. Силаев был номинирован на награду лучшему новичку сезона КХЛ.

Четвертое место в рейтинге занимает белорусский защитник Артем Левшунов, выступающий за университет Мичиган Стэйт. Он имеет все шансы стать самым высоко задрафтованным игроком в НХЛ из Беларуси.

Впервые за 20 лет сразу два российских игрока могут быть задрафтованы в топ-3 драфта НХЛ. В 2004 году под первым номером в «Вашингтон» ушел Александр Овечкин, а вслед за ним «Питтсбург» забрал Евгения Малкина. Последним российским игроком, выбиравшимся в топ-3, был Андрей Свечников в 2018 году.

Драфт НХЛ пройдет 28 и 29 июня в Лас-Вегасе. Лотерея драфта, которая определит порядок выбора командами хоккеистов, состоится в ночь с 7 на 8 мая. Наивысший шансы на выбор в топ-3 имеют «Сан-Хосе», «Чикаго» и «Анахайм».