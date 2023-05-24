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15:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Боец Джефф Монсон об отказе от гражданства США: Чувствую себя счастливым

Монсону полегчало после отказа от гражданства.

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Источник: РИА "Новости"

Боец ММА Джефф Монсон высказался об отказе от гражданства США.

«Вчера я отказался от своего американского гражданства в консульстве в Турции. Мне полегчало! Чувствую себя счастливым. Наконец-то это закончилось», — приводит слова бойца «Спорт-Экспресс».

Джефф Монсон стал гражданином России в 2018 году. Впервые о намерении сменить американское гражданство на российское он заявил в 2013 году. В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска. В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.

Монсон выступал в США в различных лигах и дисциплинах, в том числе провел несколько поединков в UFC. На его счету 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА, еще один поединок признан несостоявшимся.

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