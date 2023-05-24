Боец Джефф Монсон об отказе от гражданства США: Чувствую себя счастливым

Боец ММА Джефф Монсон высказался об отказе от гражданства США.

«Вчера я отказался от своего американского гражданства в консульстве в Турции. Мне полегчало! Чувствую себя счастливым. Наконец-то это закончилось», — приводит слова бойца «Спорт-Экспресс».

Джефф Монсон стал гражданином России в 2018 году. Впервые о намерении сменить американское гражданство на российское он заявил в 2013 году. В марте 2018 года Монсон стал обладателем партийного билета «Единой России», а в сентябре того же года был избран депутатом городского округа Красногорска. В феврале 2023 года 52-летний спортсмен вышел из гражданства США.