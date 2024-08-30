Украинец отказался делать фото с россиянином на Паралимпиаде

Комаров выиграл третью паралимпийскую медаль в своей карьере. Ранее на Паралимпиаде-2016 в Рио он завоевал золото в эстафете 4×100 м вольным стилем и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем. Для 21-летнего россиянина Пульвера это первая паралимпийская медаль в карьере.