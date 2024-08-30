Украинец отказался делать фото с россиянином на Паралимпиаде

36-летний уроженец Мариуполя завоевал бронзовую награду на дистанции 200 м вольным стилем среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (класс S5). Паралимпийским чемпионом стал итальянец Франческо Боччардо, а россиянин Кирилл Пульвер завоевал серебро.
Во время традиционной совместной фотографии медалистов Комаров демонстаритивно отъехал от Боччардо и Пульвера в сторону.
Комаров выиграл третью паралимпийскую медаль в своей карьере. Ранее на Паралимпиаде-2016 в Рио он завоевал золото в эстафете 4×100 м вольным стилем и бронзу на дистанции 100 м вольным стилем. Для 21-летнего россиянина Пульвера это первая паралимпийская медаль в карьере.
Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября. В Паралимпиаде принимают участие 4463 спортсмена из 169 стран мира, которые разыграют 549 комплектов наград в 22 видах спорта. В Играх участвуют 88 российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе.
На счету российских паралимпийцев по итогам первого дня две серебряные и одна бронзовая награды, завоеванные в плавании. Лидером медального зачета после первого дня Паралимпиады является сборная Китая, выигравшая четыре золотые и одну серебряную медали.