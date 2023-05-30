16-летняя Мирра Андреева одержала победу на старте «Ролан Гаррос»

Андреева прошла в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию. Российская теннисистка впервые принимает участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне.

В текущем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Australian Open, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, занимает 143-е место в рейтинге WTA. 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне. Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Андреева повторила рекорд другой представительницы России, Анастасии Павлюченковой, установленный в 2008 году. 16-летняя россиянка стала второй в истории спортсменкой младше 17 лет, которой удавалось отдать сопернице в матче основной сетки «Ролан Гаррос» не больше трёх геймов. В 2008 году 16-летняя Анастасия Павлюченкова обыграла аргентинку Марию-Эмилию Салерни в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 6:1, 6:1. На «Ролан Гаррос» 2023 Павлюченкова также вышла во второй круг.