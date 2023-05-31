Анна Блинкова на «Ролан Гаррос» обыграла пятую ракетку мира

Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. Итоговый счет 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Анны. Блинкова не реализовала семь матчболов.

Российская теннисистка в третьем круге встретится с Элиной Свитолиной из Украины. На прошлой неделе теннисистки играли друг против друга в финале турнира в Страсбурге. Матч закончился в пользу Элины Свитолиной 6:2, 6:3.