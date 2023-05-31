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18:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Анна Блинкова на «Ролан Гаррос» обыграла пятую ракетку мира

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась в третий раунд Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

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Источник: РИА "Новости"

Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту. Итоговый счет 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Анны. Блинкова не реализовала семь матчболов.

Российская теннисистка в третьем круге встретится с Элиной Свитолиной из Украины. На прошлой неделе теннисистки играли друг против друга в финале турнира в Страсбурге. Матч закончился в пользу Элины Свитолиной 6:2, 6:3.

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