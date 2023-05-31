Олимпийский комитет Косова требует возбудить дисциплинарное дело против Джоковича

Обращение направлено в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщает Reuters.
«Новак Джокович в очередной раз способствовал пропаганде сербских националистов и использовал для этого спортивную платформу. Дальнейшие послематчевые заявления, сделанные такой публичной фигурой без какого-либо чувства раскаяния, напрямую приводят к повышению уровня напряженности и насилия между двумя странами», — говорится в заявлении президента Олимпийского комитета Косова Исмета Красники.
Теннисист Новак Джокович занимает третью строчку рейтинга ATP. Серб вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», он обыграл американца Александра Ковачевича в трех сетах.