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14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Олимпийский комитет Косова требует возбудить дисциплинарное дело против Джоковича

Олимпийский комитет Косова потребовал возбуждения дисциплинарного дела против сербского теннисиста Новака Джоковича, написавшего на камере после победы в первом круге «Ролан Гаррос»: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

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Источник: Reuters

Обращение направлено в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом сообщает Reuters.

«Новак Джокович в очередной раз способствовал пропаганде сербских националистов и использовал для этого спортивную платформу. Дальнейшие послематчевые заявления, сделанные такой публичной фигурой без какого-либо чувства раскаяния, напрямую приводят к повышению уровня напряженности и насилия между двумя странами», — говорится в заявлении президента Олимпийского комитета Косова Исмета Красники.

Теннисист Новак Джокович занимает третью строчку рейтинга ATP. Серб вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос», он обыграл американца Александра Ковачевича в трех сетах.

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