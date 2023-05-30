Организаторы «Ролан Гаррос» отреагировали на слова Джоковича о Косове

«Нет официальных правил “Большого шлема” относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — приводит заявление «Ролан Гаррос» Mirror .

Сам Джокович после матча сказал: «Не знаю, что ждет сербский народ и Косово в будущем, но очень важно показать поддержку. Не знаю, что будет, но слышал, что в соцсетях много недовольства. Многих волнует, накажут ли меня. Я не буду оправдываться, потому что сделал бы это снова», — цитирует серба Tennis Majors.