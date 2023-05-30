Организаторы «Ролан Гаррос» отреагировали на слова Джоковича о Косове
Организаторы Открытого чемпионата Франции прокомментировали политическое высказывание сербского теннисиста Новака Джоковича.
Организаторы Открытого чемпионата Франции прокомментировали политическое высказывание сербского теннисиста Новака Джоковича.
Новак Джокович после победного матча первого круга «Ролан Гаррос» оставил на камере слова поддержки сербам Косова: «Косово — это сердце Сербии! Стоп насилию».
«Нет официальных правил “Большого шлема” относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — приводит заявление «Ролан Гаррос» Mirror.
Сам Джокович после матча сказал: «Не знаю, что ждет сербский народ и Косово в будущем, но очень важно показать поддержку. Не знаю, что будет, но слышал, что в соцсетях много недовольства. Многих волнует, накажут ли меня. Я не буду оправдываться, потому что сделал бы это снова», — цитирует серба Tennis Majors.