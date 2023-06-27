Отстраненный за допинг тяжелоатлет из Казахстана покончил с собой
На 36-м году жизни умер чемпион мира по тяжелой атлетике в весе до 94 кг Владимир Седов, выступавший за Казахстан.
На 36-м году жизни умер чемпион мира по тяжелой атлетике в весе до 94 кг Владимир Седов, выступавший за Казахстан.
Ушел из жизни известный казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов, сообщают Vesti.kz. Спортсмену было 35 лет.
Портал TengriSport со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетысу сообщил, что спортсмен покончил жизнь самоубийством. По факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства».
Седов — четырехкратный чемпион Казахстана и участник летних Олимпийских игр в Пекине 2008 года.
В 2009 году Седов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Южной Корее. Также спортсмен побеждал на чемпионатах мира 2013-го и 2014 годов.
В 2016 году в допинг-тестах казахстанца нашли запрещенный препарат станозолол. Спортсмен был лишен всех наград, которые он завоевал в период с 2008 по 2016 год.