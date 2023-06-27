Отстраненный за допинг тяжелоатлет из Казахстана покончил с собой

Ушел из жизни известный казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов, сообщают Vesti.kz. Спортсмену было 35 лет.

Портал TengriSport со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области Жетысу сообщил, что спортсмен покончил жизнь самоубийством. По факту суицида проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей 105 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства».

Седов — четырехкратный чемпион Казахстана и участник летних Олимпийских игр в Пекине 2008 года.

В 2009 году Седов завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Южной Корее. Также спортсмен побеждал на чемпионатах мира 2013-го и 2014 годов.