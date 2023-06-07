Российских гребцов допустили до чемпионата мира в нейтральном статусе

Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября в Белграде. Россиян и белорусов допустят только до соревнований одиночек и двоек распашных без рулевого. Гребцы получат допуск, если пройдут проверку на соответствие критериям нейтральности. Для допуска спортсменов будет создана специальная рабочая группа.
«Считаю, что в весьма трудной ситуации мы нашли решение, которое позволит гребному спорту сыграть свою роль в создании мостов между народами и странами», — сказал президент федерации Жан-Кристоф Роллан.
Критерии нейтральности для допуска на ЧМ:
Ранее World Rowing отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях по академической гребле из-за ситуации на Украине.