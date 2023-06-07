Российских гребцов допустили до чемпионата мира в нейтральном статусе

Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября в Белграде. Россиян и белорусов допустят только до соревнований одиночек и двоек распашных без рулевого. Гребцы получат допуск, если пройдут проверку на соответствие критериям нейтральности. Для допуска спортсменов будет создана специальная рабочая группа.

«Считаю, что в весьма трудной ситуации мы нашли решение, которое позволит гребному спорту сыграть свою роль в создании мостов между народами и странами», — сказал президент федерации Жан-Кристоф Роллан.

Критерии нейтральности для допуска на ЧМ:

Принцип абсолютного нейтралитета, включая отсутствие флагов, цветов, гимнов, униформы, эмблем или какого-либо признания — как это определено в рекомендуемых условиях участия для индивидуальных нейтральных спортсменов от МОК;

Процесс тщательной проверки биографических данных, осуществляемый третьей стороной, чтобы гарантировать, что спортсмены, связанные с вооруженными силами или войной в любой форме или публично поддержавшие войну, будут автоматически исключены;

Усиленный процесс антидопингового контроля, осуществляемый независимым международным агентством допинг-тестирования (ITA).