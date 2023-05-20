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00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» обыграл «Барселону» и встретится с «Олимпиакосом» в финале Евролиги

«Реал» обыграл «Барселону» (76:62) и стал вторым финалистом розыгрыша Евролиги.

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Источник: AFP 2022

Самым результативным игроком матча стал центровой «Реала» Уолтер Рафа, набравший 20 очков. В активе защитника «Барселоны» Алекса Абринеса 16 набранных очков.

В финале Евролиги «Реал» сыграет с «Олимпиакосом», который обыграл в «Финале четырех» «Монако» (76:62).

Финал состоится 21 мая в Каунасе на «Жальгирис-Арене».

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