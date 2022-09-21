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17:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник сборной Франции подписал контракт с «Зенитом»

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Действующий чемпион баскетбольной Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте сообщил о подписании контракта с защитником сборной Франции Томасом Эртелем.

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Источник: Reuters

Соглашение с бывшим игроком испанских «Реала» и «Барселоны» заключено по системе «1+1».

«Мы рады приветствовать Томаса в нашей команде. Это отличный игрок с огромным опытом выступлений на высшем уровне. Мы верим, что Томас Эртель поможет нам достичь целей, которые мы поставили на этот сезон», — сказал главный тренер «Зенита» Чави Паскуаль.

После того, как ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний француз может продолжить карьеру в России, Федерация баскетбола Франции запретила вызывать в сборную игроков, выступающих в РФ. Позднее в СМИ появилась информация о том, что Эртель подписал обязательство не выступать за российские команды. Эртель вошел в состав национальной сборной на завершившийся в сентябре Евробаскет, на котором команда Франции дошла до финала.

В минувшем сезоне 33-летний Эртель провел 27 матчей в Евролиге за «Реал», в 14 из них выходил в стартовом составе.

Вместе со сборной Франции Эртель также стал чемпионом Европы (в 2013 году), серебряным призером Олимпиады (2020), бронзовым призером Кубка мира (2014).

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