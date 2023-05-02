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2 мая, источник: Спорт РИА Новости

УНИКС обыграл «Зенит» и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

КАЗАНЬ, 2 мая — РИА Новости. Казанский УНИКС пробился в финал плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ, победив в полуфинальной серии действующего чемпиона турнира петербургский «Зенит».

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Решающий, седьмой матч серии, прошедший в Казани, завершился со счетом 80:79 (17:19, 19:12, 16:24, 28:24) в пользу хозяев.

У победителей самым результативным на площадке был Ненад Димитриевич, набравший 24 очка, на счету Дэрила Мэйкона 16 очков. У «Зенита» Тома Эртель оформил дабл-дабл (23 очка + 11 передач).

УНИКС выиграл серию с общим счетом 4−3 и встретится в финале плей-офф с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань», обе команды никогда не побеждали в Единой лиге ВТБ. «Зенит» поспорит за бронзовые медали с ЦСКА.

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