УНИКС обыграл «Зенит» и вышел в финал плей-офф Единой лиги ВТБ

Решающий, седьмой матч серии, прошедший в Казани, завершился со счетом 80:79 (17:19, 19:12, 16:24, 28:24) в пользу хозяев.

У победителей самым результативным на площадке был Ненад Димитриевич, набравший 24 очка, на счету Дэрила Мэйкона 16 очков. У «Зенита» Тома Эртель оформил дабл-дабл (23 очка + 11 передач).