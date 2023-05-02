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16:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Он остался жив лишь благодаря Богу». Агент Шведа — о нападении на игрока

Агент атакующего защитника баскетбольного ЦСКА Алексея Шведа Обрад Фимич прокомментировал нападение на баскетболиста, которое произошло вчера в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

34-летний баскетболист получил закрытую черепно-мозговую травму в результате нападения возле ресторана в Москве.

«После игры Алексей с женой отправился в ресторан в центре Москвы. После ужина они вышли на улицу, где группа молодых людей, без какого-либо повода, стала задираться к ним. Ребята явно были в неадекватном состоянии. Мой клиент это осознавал, поэтому хотел спокойно разойтись, так как Алексей сам по себе скромный и миролюбивый человек. Но мужчины были решены затеять драку, в духе “лучших традиций самых гордых” обитателей, то есть вчетвером-впятером против одного.

В итоге, после нанесения ударов в области головы, Алексей упал, ударившись головой о тротуар. Он получил открытую проникающую черепно-мозговую травму с переломами костей черепа и с ушибом головного мозга! Благодаря одному милосердному Богу он остался жив после такого происшествия. Возможно, выручило то, что он профессиональный спортсмен, который каждый день тренируется на пределе возможностей. А что бы было будь он простым нетренированным человеком?

Могу сказать, что такое поведение в современном обществе неприемлемо. Цивилизованные люди должны уметь общаться без распускания рук, насилию предпочесть милосердие. Мотивы нападения? Может чувство безнаказанности? На самом деле мотивы неизвестны. На мой взгляд, нападавшие должны понести наказание соответственно содеянному. Надеюсь, что их найдут и дело будет доведено до справедливого итога», — заявил Фимич.

В ЦСКА сообщили, что из-за полученной травмы Швед не сможет принять участия в ближайших матчах команды. Московский клуб впервые в своей истории не попал в финальную серию Единой Лиги ВТБ и будет бороться за третье место.

Соперник армейцев определится сегодня. Им станет проигравшая команда в матче между казанским «УНИКСом» и питерским «Зенитом».

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