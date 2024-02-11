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10:36 (мск), источник: Sport24

Дисквалифицированный из-за кокаина Курбанов вошел в заявку ЦСКА на матч с «Пармой»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов вошел в заявку на матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Курбанов отбыл трехмесячную дисквалификацию из-за обнаружения в его крови следов кокаина.

Решение о дисквалификации Курбанова было принято 10 января 2024 года. Однако 37-летний форвард был временно отстранен 20 октября 2023 года. Именно с этой даты отсчитывался срок его отстранения.

Матч «Парма» — ЦСКА состоится 11 февраля, начало — 15:30 по московскому времени.

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