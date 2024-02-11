Дисквалифицированный из-за кокаина Курбанов вошел в заявку ЦСКА на матч с «Пармой»
Форвард ЦСКА Никита Курбанов вошел в заявку на матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Форвард ЦСКА Никита Курбанов вошел в заявку на матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой». Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
Курбанов отбыл трехмесячную дисквалификацию из-за обнаружения в его крови следов кокаина.
Решение о дисквалификации Курбанова было принято 10 января 2024 года. Однако 37-летний форвард был временно отстранен 20 октября 2023 года. Именно с этой даты отсчитывался срок его отстранения.
Матч «Парма» — ЦСКА состоится 11 февраля, начало — 15:30 по московскому времени.