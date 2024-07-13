В финале Евро-2024 должен победить сильнейший. То есть Испания

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Прогноз: победа Испании в основное время за 2.55

Испания — Англия Сделать ставку

Футбол Евро 2024 Финал, 14.07.2024, 22:00 Испания - Англия -

Хочется, чтобы решающий матч Евро получился ярким, ведь по нему мы запомним весь турнир, но после целой серии невыразительных игр даже страшно это предсказывать. Тем не менее, к полуфиналам Евро разогнался, и даже Англия, которой досталось столько критики, выдала классный первый тайм с Нидерландами, а в конце удивительный Олли Уоткинс выскочил, как чертик из табакерки Саутгейта, и тут же все решил. Что касается Испании, в ней никто не сомневался еще с группового этапа. У «Фурии Рохи» тоже не все и всегда получалось — тяжело дался четвертьфинал с хозяевами турнира, а с французами в полуфинале даже пришлось отыгрываться. В итоге можно констатировать, что в финал попали действительно две самые достойные команды.

Перед стартом Евро коэффициент на итоговую победу Англии (4.85) был почти в два раза ниже, чем на Испанию (8.35), но теперь именно испанцев букмекеры видят фаворитами (1.70 против 2.26). Испания мощно прошла по сетке Евро-2024: шесть побед в шести матчах, разница мячей — 13:3, и лишь раз команда де ла Фуэнте забралась в дополнительное время. Дружина Саутгейта чаще мучилась, чем играла: три победы, три ничьих, 7:4 разница и весь плей-офф «на тоненького» — дополнительное время, серия пенальти, решающий гол на 90-й минуте. Кстати, англичане — первые за всю историю Евро, кто смог выйти в финал, отыгрываясь во всех раундах плей-офф. Наверняка и решающий матч обе сборные проведут каждая в своем стиле, ведь он до сих пор приносил им успех.

Стиль Испании — играть в футбол с позиции силы. Всегда и со всеми, даже с хозяевами немцами, даже с финалистами чемпионата мира французами, которые еще и немедленно повели в счете. Стиль Англии — ждать, реагировать и спасаться, когда возникает угроза поражения, надеясь, что соперники не будут достаточно конкретны у ее ворот. У Испании была более сильная группа (Хорватия, Италия, Албания против Сербии, Дании, Словении) и при этом значительно лучше результат группового этапа, а также намного более сложный путь в плей-офф (Грузия, Германия, Франция против Словакии, Швейцарии, Нидерландов).

Почему трофей заберет Испания? Потому что Испания контролировала происходящее во всех своих шести матчах, а Англия — ни в одном из своих шести матчей. Потому что лучшие игроки этого Евро — Дани Ольмо, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Родри, Альваро Мората, а лидеры Англии все время куда-то исчезают. Претендент на «Золотой мяч» Джуд Беллингем забил роскошный гол словакам, без которого мы бы уже забыли про Англию на Евро, но о том, что он играл против Голландии, мы знаем, потому что у него была желтая карточка. Харри Кейн — самый вероятный кандидат на звание лучшего бомбардира Евро-2024. Потому что он четко бьет пенальти. Сильный турнир проводит Сака, но это заслуга не Саутгейта, а Артеты в «Арсенале». Уоткинса и Палмера Саутгейт так крепко законсервировал на скамейке, что, вырвавшись на волю, они мгновенно разорвали голландцев, но их разрывали и австрийцы, и турки.

Если не верите в Испанию, есть альтернативные варианты. «Обе забьют — да» за 2.10 безотказно работает весь плей-офф для обоих финалистов. Интересный вариант «Испания забьет первой» за 1.96 — потому что Испания активна, а Англия реактивна. Наконец, команда Саутгейта выйдет не играть, а мешать играть Испании (и правильно сделает), а для этого Уокеру, Триппьеру и всем остальным надо максимально жестко встречать на флангах Ямаля и Уильямса. Событие «Англия первой получит желтую карточку» оценивается в 1.88.

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Игорь Борунов