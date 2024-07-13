В финале Евро-2024 должен победить сильнейший. То есть Испания
Гарет Саутгейт и его львы лучше всех спасались на протяжении турнира, но такого соперника у них не было.
Гарет Саутгейт и его львы лучше всех спасались на протяжении турнира, но такого соперника у них не было.
Прогноз: победа Испании в основное время за 2.55
Хочется, чтобы решающий матч Евро получился ярким, ведь по нему мы запомним весь турнир, но после целой серии невыразительных игр даже страшно это предсказывать. Тем не менее, к полуфиналам Евро разогнался, и даже Англия, которой досталось столько критики, выдала классный первый тайм с Нидерландами, а в конце удивительный Олли Уоткинс выскочил, как чертик из табакерки Саутгейта, и тут же все решил. Что касается Испании, в ней никто не сомневался еще с группового этапа. У «Фурии Рохи» тоже не все и всегда получалось — тяжело дался четвертьфинал с хозяевами турнира, а с французами в полуфинале даже пришлось отыгрываться. В итоге можно констатировать, что в финал попали действительно две самые достойные команды.
Перед стартом Евро коэффициент на итоговую победу Англии (4.85) был почти в два раза ниже, чем на Испанию (8.35), но теперь именно испанцев букмекеры видят фаворитами (1.70 против 2.26). Испания мощно прошла по сетке Евро-2024: шесть побед в шести матчах, разница мячей — 13:3, и лишь раз команда де ла Фуэнте забралась в дополнительное время. Дружина Саутгейта чаще мучилась, чем играла: три победы, три ничьих, 7:4 разница и весь плей-офф «на тоненького» — дополнительное время, серия пенальти, решающий гол на 90-й минуте. Кстати, англичане — первые за всю историю Евро, кто смог выйти в финал, отыгрываясь во всех раундах плей-офф. Наверняка и решающий матч обе сборные проведут каждая в своем стиле, ведь он до сих пор приносил им успех.
Стиль Испании — играть в футбол с позиции силы. Всегда и со всеми, даже с хозяевами немцами, даже с финалистами чемпионата мира французами, которые еще и немедленно повели в счете. Стиль Англии — ждать, реагировать и спасаться, когда возникает угроза поражения, надеясь, что соперники не будут достаточно конкретны у ее ворот. У Испании была более сильная группа (Хорватия, Италия, Албания против Сербии, Дании, Словении) и при этом значительно лучше результат группового этапа, а также намного более сложный путь в плей-офф (Грузия, Германия, Франция против Словакии, Швейцарии, Нидерландов).
Почему трофей заберет Испания? Потому что Испания контролировала происходящее во всех своих шести матчах, а Англия — ни в одном из своих шести матчей. Потому что лучшие игроки этого Евро — Дани Ольмо, Фабиан Руис, Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Родри, Альваро Мората, а лидеры Англии все время куда-то исчезают. Претендент на «Золотой мяч» Джуд Беллингем забил роскошный гол словакам, без которого мы бы уже забыли про Англию на Евро, но о том, что он играл против Голландии, мы знаем, потому что у него была желтая карточка. Харри Кейн — самый вероятный кандидат на звание лучшего бомбардира Евро-2024. Потому что он четко бьет пенальти. Сильный турнир проводит Сака, но это заслуга не Саутгейта, а Артеты в «Арсенале». Уоткинса и Палмера Саутгейт так крепко законсервировал на скамейке, что, вырвавшись на волю, они мгновенно разорвали голландцев, но их разрывали и австрийцы, и турки.
Если не верите в Испанию, есть альтернативные варианты. «Обе забьют — да» за 2.10 безотказно работает весь плей-офф для обоих финалистов. Интересный вариант «Испания забьет первой» за 1.96 — потому что Испания активна, а Англия реактивна. Наконец, команда Саутгейта выйдет не играть, а мешать играть Испании (и правильно сделает), а для этого Уокеру, Триппьеру и всем остальным надо максимально жестко встречать на флангах Ямаля и Уильямса. Событие «Англия первой получит желтую карточку» оценивается в 1.88.
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Игорь Борунов
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