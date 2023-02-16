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19:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Что дальше?» Уле-Эйнар Бьорндален обрушился с критикой на сборные Франции и Германии

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален раскритиковал сборные Франции и Германии за составы на смешанные гонки в рамках чемпионата мира — 2023, который проходит в Оберхофе (Германия).

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Источник: Reuters

Сборную Франции в сингл-миксте представили Лу Жанмонно и Фабьен Клод, Германии — София Шнайдер и Филипп Наврат. Команды заняли пятое и шестое места соответственно.

"Я очень удивлён. Они выставляют команды B, это ужасно. Франция очень ясно дала понять, что не хочет выставлять лучшую команду. Они приняли это решение давным-давно, это мне сказал французский журналист. Причина в том, что олимпийская медаль невозможна, поэтому в приоритете была смешанная эстафета. Они делают это, несмотря на то, что Симон и Гигонна — прошлогодние чемпионы мира.

Германия тоже выставила команду B — и это на домашнем чемпионате мира. Делать такое в самый важный момент для биатлонного сезона… Что дальше? Они выберут третью команду или вообще не выйдут на старт? Я не понимаю, почему они не выставляют лучшую команду. Они могли выиграть медаль, пусть и не с такими большими шансами", — приводит слова Бьорндалена TV2.

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