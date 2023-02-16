«Что дальше?» Уле-Эйнар Бьорндален обрушился с критикой на сборные Франции и Германии

Сборную Франции в сингл-миксте представили Лу Жанмонно и Фабьен Клод, Германии — София Шнайдер и Филипп Наврат. Команды заняли пятое и шестое места соответственно.

"Я очень удивлён. Они выставляют команды B, это ужасно. Франция очень ясно дала понять, что не хочет выставлять лучшую команду. Они приняли это решение давным-давно, это мне сказал французский журналист. Причина в том, что олимпийская медаль невозможна, поэтому в приоритете была смешанная эстафета. Они делают это, несмотря на то, что Симон и Гигонна — прошлогодние чемпионы мира.