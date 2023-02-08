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23:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная США по боксу пропустит ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сборная США по боксу отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира из-за решения Международной боксерской ассоциации (IBA) о допуске команды России к соревнованиям под национальным флагом и с гимном страны, сообщается на официальном сайте Федерации бокса США (USA Boxing).

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается в релизе, данное решение основано на подтвержденном 2 февраля решении Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на использование флагов, гимнов и каких-либо обозначений России и Белоруссии на международных соревнованиях. Также USA Boxing приняла во внимание непрозрачное финансовое управление IBA и зависимость организации от компаний, находящихся под санкциями.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, а мужской чемпионат должен состояться в мае в Ташкенте.

IBA 5 октября сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Они смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны.

В 2019 году МОК приостановил членство IBA (тогда — AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В августе 2021 года президент IBA Умар Кремлев заявил, что организация погасила все долги благодаря спонсорам. В июне МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA. Бокс также не включен в предварительную программу Олимпиады-2028.

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