Сборная США по боксу пропустит ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном

Как отмечается в релизе, данное решение основано на подтвержденном 2 февраля решении Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на использование флагов, гимнов и каких-либо обозначений России и Белоруссии на международных соревнованиях. Также USA Boxing приняла во внимание непрозрачное финансовое управление IBA и зависимость организации от компаний, находящихся под санкциями.

Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, а мужской чемпионат должен состояться в мае в Ташкенте.

IBA 5 октября сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Они смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны.