Сборная США по боксу пропустит ЧМ из-за допуска россиян с флагом и гимном

Как отмечается в релизе, данное решение основано на подтвержденном 2 февраля решении Международного олимпийского комитета (МОК) о запрете на использование флагов, гимнов и каких-либо обозначений России и Белоруссии на международных соревнованиях. Также USA Boxing приняла во внимание непрозрачное финансовое управление IBA и зависимость организации от компаний, находящихся под санкциями.
Чемпионат мира среди женщин должен пройти в марте 2023 года в Нью-Дели, а мужской чемпионат должен состояться в мае в Ташкенте.
IBA 5 октября сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Они смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран, при их победе прозвучат национальные гимны.
В 2019 году МОК приостановил членство IBA (тогда — AIBA). Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК. В августе 2021 года президент IBA Умар Кремлев заявил, что организация погасила все долги благодаря спонсорам. В июне МОК объявил, что боксерский турнир на Олимпийских играх 2024 года в Париже снова будет проведен не под эгидой IBA. Бокс также не включен в предварительную программу Олимпиады-2028.