Новогоднее чудо. Непомнящий героически отыгрался у Карлсена в финале ЧМ по блицу

Это должно было случиться. Ян Непомнящий несколько раз был очень близок к званию чемпиона мира. В классическом контроле до сих пор больно вспоминать матч россиянина с Дин Лижэнем в Астане в апреле 2023-го. В быстрые шахматы Ян дважды финишировал вторым — на ЧМ-2013 и −2021 и был вице-чемпионом в блиц-турнире (2014). Причем в 2021-м Непо остановил 17-летний Нодирбек Абдусатторов, который тогда был далек от вхождения в элиту. На ЧМ-2022 по шахматам Фишера в Рейкьявике Ян остановил Магнуса Карлсена в полуфинале, однако в решающем мини-матче проиграл Хикару Накамуре в армагеддоне. И вот наконец-то долгожданный успех. Во-первых, российский гроссмейстер его заслужил. Во-вторых, эту победу определенно можно назвать новогодним чудом. Выиграть две партии подряд на заказ у многолетнего шахматного короля во всех контролях — это что-то невероятное.
Сделать невозможное
Но обо всем по порядку. Ян финишировал первым по итогам первого дня. Сразу 10 шахматистов набрали по 9,5 очка, но по дополнительным показателям в плей-офф не отобрались Даниэль Народицкий и Даниил Дубов.
В четвертьфинале открытого турнира Непомнящий обыграл своего соотечественника Володара Мурзина (2,5:0,5), Уэсли Со был сильнее Алирезы Фируджи (3:1), Ян-Кшиштоф Дуда победил Фабиано Каруану (2,5:0,5), а Магнус Карлсен с большим трудом переиграл Ханса Ниманна (2,5:1,5). После размеренной ничьей в первой партии Ханс уверенно переиграл Магнуса во второй, после чего Карлсену пришлось совершить небольшой спортивный подвиг, выиграв две оставшиеся партии.
В полуфинале Магнус легко переиграл Дуду (3:0), а вот Непомнящий и Со сыграли чумовой мини-матч. Американский шахматист выиграл первую партию, свел вничью вторую и практически зафиксировал мировую в третьей, однако зевнул тактический удар на практически пустой доске. Счет сравнялся, и после ничьей в четвертой партии участники ушли на тай-брейк. Согласно правилам тай-брейка шахматисты играли по одной партии до первой результативной. После жеребьевки белый цвет достался Яну, чем он успешно воспользовался, постепенно переиграв Уэсли.
Эмоции россиянина надо было видеть. Он откинулся на стуле и закрыл глаза. Однако долго радоваться времени не было. Уже через 15 минут стартовал финальный матч с Карлсеном, который в последний момент согласился сыграть в ЧМ по блицу (после демарша с ЧМ по рапиду).
Решающее противостояние, казалось, складывается по самому прогнозируемому сценарию. Магнус буднично выиграл две стартовые партии (как и 10 дней назад в Осло, в решающей схватке Champions Chess Tour 2024) и находился на расстоянии полуочка до своего восьмого титула и третьего подряд. Однако российский гроссмейстер сумел переломить ход борьбы и сделать практически невозможное — выиграть у действующего чемпиона мира по блицу две партии подряд и сравнять счет.
Согласно правилам тай-брейка шахматисты должны были играть до первой результативной партии — никакие армагеддоны в этот раз не были предусмотрены в положении. После соглашения на ничью в третьей партии Магнус предложил обсудить возможность обоюдного чемпионства, которую в итоге одобрили как Ян, так и организаторы.
«Я предложил разделить чемпионство, когда понял, что мы играем уже очень долго, — рассказал на пресс-конференции Карлсен. — В тот момент я мечтал, чтобы все это уже поскорее закончилось. И я подумал, что было бы очень жестоко в отношении нас обоих, если кто-то в итоге будет первым, а кто-то — вторым. И я понял, что это будет рациональное решение. Думаю, что болельщики поймут, что мы оба очень устали и перенервничали. Кто-то этот итог одобрит, а кому-то все это не понравится».
Ничего подобного в истории чемпионатов мира по блицу еще не случалось. Карлсен и Непомнящий вместе стали чемпионами мира по блицу 2024 года.
«Это был очень утомительный турнир, я выложился здесь по максимуму, — отметил на пресс-конференции Ян. — Кажется, уже был прецедент, когда на Олимпиаде в Токио давали двойные золотые медали. Был эпизод, который мне не очень понравился, но я с ним смирился, когда золотые медали “разделили” на онлайн-Олимпиаде (первый приз достался России и Индии). Думаю, сегодняшний день даст почву для размышлений ФИДЕ о том, что стоит вернуть армагеддон».
Таким образом, Ян покидает Нью-Йорк с бронзой турнира по рапиду и золотом блица. А также долгожданным статусом чемпиона мира. Это самое важное в этой истории.
Две бронзы Лагно
В плей-офф у женщин Екатерина Лагно выиграла матч у Кариссы Йип (2,5:1,5), Валентина Гунина проиграла Цзюй Вэньцзюнь (0,5:2,5), Рамешбабу Вайшали нанесла поражение Чжу Цзиньэр (2,5:1,5), а Бибисара Асаубаева проиграла Лэй Тинцзе (1,5:2,5).
В полуфинале Лагно проиграла вторую дополнительную партию Лэй Тинцзе и стала бронзовым призером чемпионата наравне с Рамешбабу Вайшали, уступившей Цзюй Вэньцзюнь. Чемпионкой мира по блицу стала Цзюй Вэньцзюнь, которая победила Лэй Тинцзе (3,5:2,5).
"Горжусь тем, что наш вид спорта принес России первые медали международных соревнований в 2025 году, — подчеркнул глава Федерации шахмат России Андрей Филатов. — Надеюсь, что таких побед станет больше. Впервые в истории шахматисты согласились поделить первое место, и Ян Непомнящий, который так долго к этому шел, стал чемпионом мира по блицу наравне с Магнусом Карлсеном. Россиянин смог отыграться в тяжелейшей матчевой ситуации и по праву завоевал этот титул.
Екатерина Лагно также показала выдающиеся результаты на чемпионатах мира по рапиду и блицу, завоевав медали в каждой дисциплине. Будучи многодетной матерью, она на протяжении многих лет входит в шахматную элиту и завоевывает награды на крупнейших мировых соревнованиях. В своем профессионализме Екатерина является примером для многих шахматистов. Поздравляю наших спортсменов с успехом и желаю всем удачи в новом году!".
Тимур Ганеев