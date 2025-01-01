Новогоднее чудо. Непомнящий героически отыгрался у Карлсена в финале ЧМ по блицу

Это должно было случиться. Ян Непомнящий несколько раз был очень близок к званию чемпиона мира. В классическом контроле до сих пор больно вспоминать матч россиянина с Дин Лижэнем в Астане в апреле 2023-го. В быстрые шахматы Ян дважды финишировал вторым — на ЧМ-2013 и −2021 и был вице-чемпионом в блиц-турнире (2014). Причем в 2021-м Непо остановил 17-летний Нодирбек Абдусатторов, который тогда был далек от вхождения в элиту. На ЧМ-2022 по шахматам Фишера в Рейкьявике Ян остановил Магнуса Карлсена в полуфинале, однако в решающем мини-матче проиграл Хикару Накамуре в армагеддоне. И вот наконец-то долгожданный успех. Во-первых, российский гроссмейстер его заслужил. Во-вторых, эту победу определенно можно назвать новогодним чудом. Выиграть две партии подряд на заказ у многолетнего шахматного короля во всех контролях — это что-то невероятное.