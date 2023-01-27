Французский фигурист Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы

ТАСС, 27 января. Представитель Франции Адам Сяо Хим Фа в пятницу завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в финском городе Эспоо.

По сумме короткой и произвольной программ Сяо Хим Фа набрал 267,77 балла (96,53 за короткую программу + 171,24 за произвольную программу). Вторым стал итальянец Маттео Риццо (259,92 балла; 86,46 + 173,46), третьим — швейцарец Лукас Бритшги (248,01; 79,26 + 168,75).

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, который готовился к турниру под руководством российского тренера Этери Тутберидзе, занял шестое место (230,85; 77,05 + 153,80).

Сяо Хим Фа 21 год, он впервые стал победителем чемпионата Европы. Также фигурист является действующим чемпионом Франции, в сезоне-2022/23 на его счету одна победа на этапе Гран-при.

Чемпионат Европы завершится 28 января выступлениями женщин и танцевальных дуэтов.