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16:40 (мск), источник: ТАСС

Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации

Олимпийский чемпион отметил, что ему предстоит много работы над собой.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 мая. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров поблагодарил врачей и близких. Соответствующее обращение размещено в понедельник на странице Костомарова в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем. Впереди много тяжелой работы над собой», — говорится в сообщении, размещенном на странице олимпийского чемпиона.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.

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