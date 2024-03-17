«До слез»: Ягудин вспомнил разговор с Валиевой о допросах в CAS

«Я общался с ней за сутки до оглашения вердикта. После не видел. У нас было шоу в Санкт-Петербурге, посвященное полному снятию блокады Ленинграда. Мы разговаривали с ней, она рассказывала, как проходили допросы. До слез, понятно, вся эта ситуация», — сказал Ягудин в интервью на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

«Но я видел и наблюдал, что происходило во время Олимпиады в Пекине. Я понимал, что это какая-то нескончаемая внутренняя боль, это тупик», — добавил он.

CAS 29 января принял решение дисквалифицировать Валиеву на четыре года начиная с 25 декабря 2021 года за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировать ее результаты с этой даты. Фигуристка может вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года. Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года, в день произвольной программы чемпионата России. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года — на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде в Пекине, в котором победила российская сборная с Валиевой в составе.