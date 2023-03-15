Футболисты «Тоттенхэма» и «Барселоны». Топовая европейская сборная объявила состав на матч с Казахстаном

Встреча Казахстан — Дания пройдет 26 марта в Астане на стадионе «Астана Арена».
Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Мадс Хермансен («Брондбю», Дания) Фредерик Реннов («Унион», Германия).
Защитники: Йоаким Меле («Аталанта», Италия), Виктор Кристиансен («Лестер», Англия), Элиас Йелерт («Копенгаген», Дания), Александр Бах («Бенфика», Португалия), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Симон Кьяер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия).
Полузащитники: Матиас Йенсен («Брентфорд», Англия), Филип Биллинг («Борнмут», Англия), Кристиан Нергор («Брентфорд», Англия), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм», Англия), Мортен Хюльманд («Лечче», Италия).
Нападающие: Мохамед Дарами («Копенгаген», Дания), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Маркус Ингвартсен («Майнц», Германия), Расмус Хейлунд («Аталанта», Италия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Андерс Драйер («Андерлехт», Бельгия).
Добавим, что сборная Дании стала бронзовым призером Евро-2022. На данный момент соперник команды Казахстана занимает 18 место в рейтинге ФИФА. Казахстан занимает 115 строчку.
Отметим, что в группе H помимо Казахстана, Дании и Финляндии представлены команды Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.