Англия сыграла вничью с Украиной в матче отбора к Евро-2024

Встреча проходила на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве, Польша. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым из Болгарии. Команды разошлись миром — 1:1.

На 26-й минуте Украина вышла вперёд благодаря голу Александра Зинченко. Англичане сумели сравнять счёт ещё до перерыва — на 41-й минуте отличился защитник «трёх львов» Кайл Уолкер.

Напомним, в первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла национальную команду Украины со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака.