Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Северная Македония
Италия
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Румыния
Израиль
11
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Косово
Швейцария
11
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Украина
Англия
11
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Эстония
Швеция
05
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Андорра
Беларусь
00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
Кубань
21
Футбол. Первая лига
17:00
Шинник
Черноморец
21
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Азербайджан
Бельгия
01
Футбол. Первая лига
16:00
Сокол
КАМАЗ
11
Футбол. Первая лига
10.09
СКА-Хабаровск
Волгарь
Все события
Футбол. Отборочные Евро. Последние результаты
19:00
Андорра
Беларусь
00
19:00
Эстония
Швеция
05
19:00
Украина
Англия
11
16:00
Азербайджан
Бельгия
01
8.09
Турция
Армения
11
8.09
Хорватия
Латвия
50
8.09
Люксембург
Исландия
31
8.09
Кипр
Шотландия
03
Футбол. Отборочные Евро. Все результаты
21:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Англия сыграла вничью с Украиной в матче отбора к Евро-2024

В субботу, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура группы С отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между национальными командами Украины и Англии.

Украина
АнглияОтбор Евро: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Тарчиньски» во Вроцлаве, Польша. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым из Болгарии. Команды разошлись миром — 1:1.

На 26-й минуте Украина вышла вперёд благодаря голу Александра Зинченко. Англичане сумели сравнять счёт ещё до перерыва — на 41-й минуте отличился защитник «трёх львов» Кайл Уолкер.

Напомним, в первом круге квалификации к Евро-2024 сборная Англии обыграла национальную команду Украины со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Гарри Кейн и Букайо Сака.

В турнирной таблице группы C Англия продолжает занимать первое место, набрав после пяти игр 13 очков. Украина идёт на второй строчке, имея в активе семь очков после четырёх матчей.

Читайте также
Украина
1:1
Первый тайм: 1:1
Англия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Грузовик задавил юных велосипедисток под Санкт-Петербургом
Россиянку пустили на чемпионат мира, и она его выиграла!
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь