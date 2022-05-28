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14:30 (мск), источник: Sports.Ru

Президент УЕФА — Пересу: «Думаю, Бензема выиграет “Золотой мяч”

Президент УЕФА считает, что Карим Бензема выиграет «Золотой мяч» за этот сезон.

Лига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Думаю, Бензема выиграет “Золотой мяч”, — сказал Александер Чеферин президенту “Реала” Флорентино Пересу перед финалом Лиги чемпионов.

Карим забил 44 гола в 45 матчах за «Мадрид» в этом сезоне и сделал 15 результативных передач. У него 15 голов в 11 матчах Лиги чемпионов.

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