Президент УЕФА — Пересу: «Думаю, Бензема выиграет “Золотой мяч”
Лига чемпионов: таблица и календарь
Президент УЕФА считает, что Карим Бензема выиграет «Золотой мяч» за этот сезон.
Президент УЕФА считает, что Карим Бензема выиграет «Золотой мяч» за этот сезон.
«Думаю, Бензема выиграет “Золотой мяч”, — сказал Александер Чеферин президенту “Реала” Флорентино Пересу перед финалом Лиги чемпионов.
Карим забил 44 гола в 45 матчах за «Мадрид» в этом сезоне и сделал 15 результативных передач. У него 15 голов в 11 матчах Лиги чемпионов.