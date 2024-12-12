Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Ференцварош» в матче Лиги Европы

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Греческий ПАОК обыграл венгерский «Ференцварош» в домашнем матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.
Встреча, которая прошла в четверг в Салониках, закончилась победой хозяев поля со счетом 5:0. Голами отметились Тайсон (10-я минута), Брандон Томас (29), Федор Чалов (76), Андрия Живкович (80, с пенальти) и Кирилл Десподов (89).
Чалов отличился спустя 14 минут после выхода на замену. Его партнер по команде и соотечественник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОКа и отыграл полный матч.
Чалов забил второй мяч в последних двух матчах Лиги Европы. Ранее российский форвард отличился в игре против латвийского РФШ в ноябре.
ПАОК с 7 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, «Ференцварош» (9 очков) располагается на 14-й позиции.
Результаты других матчей 6-го тура Лиги Европы
«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:2;
«Лудогорец» (Болгария) — АЗ (Нидерланды) — 2:2;
«Мальмё» (Швеция) — «Галатасарай» (Турция) — 2:2;
«Олимпиакос» (Греция) — «Твенте» (Нидерланды) — 0:0;
«Рома» (Италия) — «Брага» (Португалия) — 3:0;
«Хоффенхайм» (Германия) — ФКСБ (Румыния) — 0:0;
«Юнион» (Бельгия) — «Ницца» (Франция) — 2:1.