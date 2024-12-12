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Гол Чалова помог ПАОКу разгромить «Ференцварош» в матче Лиги Европы

ПАОК разгромил «Ференцварош» в матче Лиги Европы, Чалов забил гол.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Греческий ПАОК обыграл венгерский «Ференцварош» в домашнем матче шестого тура основного этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча, которая прошла в четверг в Салониках, закончилась победой хозяев поля со счетом 5:0. Голами отметились Тайсон (10-я минута), Брандон Томас (29), Федор Чалов (76), Андрия Живкович (80, с пенальти) и Кирилл Десподов (89).

Чалов отличился спустя 14 минут после выхода на замену. Его партнер по команде и соотечественник Магомед Оздоев вышел в стартовом составе ПАОКа и отыграл полный матч.

Источник: Кадр из трансляции

Чалов забил второй мяч в последних двух матчах Лиги Европы. Ранее российский форвард отличился в игре против латвийского РФШ в ноябре.

ПАОК с 7 очками занимает 19-е место в турнирной таблице, «Ференцварош» (9 очков) располагается на 14-й позиции.

Результаты других матчей 6-го тура Лиги Европы

«Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:2;

«Лудогорец» (Болгария) — АЗ (Нидерланды) — 2:2;

«Мальмё» (Швеция) — «Галатасарай» (Турция) — 2:2;

«Олимпиакос» (Греция) — «Твенте» (Нидерланды) — 0:0;

«Рома» (Италия) — «Брага» (Португалия) — 3:0;

«Хоффенхайм» (Германия) — ФКСБ (Румыния) — 0:0;

«Юнион» (Бельгия) — «Ницца» (Франция) — 2:1.

ПАОК
5:0
Первый тайм: 2:0
Ференцварош
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 6-й тур
12.12.2024, 20:45 (МСК UTC+3)
Toumba
Главные тренеры
Рэзван Луческу
Паскаль Янсен
Голы
ПАОК
Тайсон
(Иоаннис Константелиас)
10′
Томас Льямас Брандон
(Андрия Живкович)
29′
Федор Чалов
(Кирил Десподов)
76′
Андрия Живкович
80′
Кирил Десподов
(Хонни Отто)
89′
Составы команд
ПАОК
42
Доминик Котарски
5
Яннис Михаилидис
16
Томаш Кендзера
19
Хонни Отто
21
Абдул Рахман Баба
7
Иоаннис Константелиас
27
Магомед Оздоев
2
Мади Камара
50′
83′
22
Штефан Шваб
11
Тайсон
45+2′
74′
77
Кирил Десподов
14
Андрия Живкович
83′
47
Шола Шортайр
71
Томас Льямас Брандон
62′
9
Федор Чалов
Ференцварош
90
Денеш Дибус
99
Кристиан Рамирес
37′
3
Стефан Гартенманн
15
Мохаммед Абу Фани
31′
25
Цебраил Макрекис
11
Матеус Салданья
13′
27
Ибрагим Сиссе
77′
64
Алекс Тот
80
Хабиб Майга
77′
34
Раул Бикалью
88
Филипп Ромменс
46′
16
Кристоффер Закариассен
20
Адама Траоре
66′
10
Кади Боржес
30
Жомбор Грубер
45+2′
66′
93
Виргил Мисидьян
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
9
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
11
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Гильермо Куадра Фернандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПАОК
Ференцварош
Манчестер Юнайтед
Рома
Лига Европы: таблица и календарь