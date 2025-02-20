«Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Твенте» и вышел в ⅛ финала Лиги Европы

Встреча прошла в Будё в четверг и завершилась в дополнительное время со счетом 5:2. У хозяев забили Каспер Хёг (56, с пенальти), Брис Вембангомо (90+4) и Сондре Фет (111), также в свои ворота мячи срезали игроки «Твенте» Мес Хильгерс (90+2) и Арно Версхурен (114). В составе гостей отличился Сем Стейн (90+6), автогол на счету защитника «Будё-Глимт» Фредрика Шёвольда (26).