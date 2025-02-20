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«Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Твенте» и вышел в ⅛ финала Лиги Европы

«Буде-Глимт» в дополнительное время обыграл «Твенте» и вышел в ⅛ финала ЛЕ.

Источник: Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, обыграл дома нидерландский «Твенте» в ответном стыковом матче и вышел в ⅛ финала Лиги Европы.

Встреча прошла в Будё в четверг и завершилась в дополнительное время со счетом 5:2. У хозяев забили Каспер Хёг (56, с пенальти), Брис Вембангомо (90+4) и Сондре Фет (111), также в свои ворота мячи срезали игроки «Твенте» Мес Хильгерс (90+2) и Арно Версхурен (114). В составе гостей отличился Сем Стейн (90+6), автогол на счету защитника «Будё-Глимт» Фредрика Шёвольда (26).

В первом матче в Нидерландах норвежская команда потерпела поражение со счетом 1:2. По итогам двух встреч (6:4) «Будё-Глимт» пробился в следующую стадию турнира.

Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 21 февраля, в швейцарском Ньоне. «Будё-Глимт» на этой стадии поборется либо с греческим «Олимпиакосом», либо с шотландским клубом «Рейнджерс».

Буде-Глимт
5:2
Основное время: 3:2 (0:1)
ДВ
Твенте
Футбол, Лига Европы, Стыковые матчи
20.02.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Aspmyra Stadion
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Джозеф Остинг
Голы
Буде-Глимт
Каспер Хег
56′
Мес Хильгерс
90+2′
Брис Вембангомо
(Сондре Серли)
90+4′
Сондре Фет
(Один Бьертуфт)
111′
Арно Ферсхурен
114′
Твенте
Фредрик Сьевольд
26′
Сэм Стейн
90+6′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
6
Юстейн Гундерсен
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
26
Хокун Эвьен
23
Йенс Петтер Хауге
2
Вилладс Нильсен
79′
5
Брис Вембангомо
14
Ульрик Сальтнес
63′
72′
19
Сондре Фет
20
Фредрик Сьевольд
79′
4
Один Бьертуфт
9
Каспер Хег
87′
21
Андреас Хельмерсен
11
Оле Дидрик Бломберг
72′
27
Сондре Серли
91′
25
Исак Дибвик Маатта
Твенте
1
Ларс Уннершталль
3
Густаф Лагербилке
5
Бас Кайперс
28
Барт ван Рой
99′
14
Сэм Стейн
58′
2
Мес Хильгерс
7′
113′
38
Макс Брюнс
18
Михел Влап
102′
32
Арно Ферсхурен
23
Михал Садилек
91′
4
Матиас Кьеле
9
Рикки ван Волфсвинкел
106′
8
Тэйлор Бут
11
Дан Ротс
106′
10
Сэм Ламмерс
30
Сайфалла Лтайеф
91′
37
Наджи Унювар
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
10
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
4
9
Фолы
10
3
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Буде-Глимт
Твенте
Лига Европы: таблица и календарь