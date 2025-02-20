«Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Твенте» и вышел в ⅛ финала Лиги Европы

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт», за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, обыграл дома нидерландский «Твенте» в ответном стыковом матче и вышел в ⅛ финала Лиги Европы.
Встреча прошла в Будё в четверг и завершилась в дополнительное время со счетом 5:2. У хозяев забили Каспер Хёг (56, с пенальти), Брис Вембангомо (90+4) и Сондре Фет (111), также в свои ворота мячи срезали игроки «Твенте» Мес Хильгерс (90+2) и Арно Версхурен (114). В составе гостей отличился Сем Стейн (90+6), автогол на счету защитника «Будё-Глимт» Фредрика Шёвольда (26).
В первом матче в Нидерландах норвежская команда потерпела поражение со счетом 1:2. По итогам двух встреч (6:4) «Будё-Глимт» пробился в следующую стадию турнира.
Жеребьевка ⅛ финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 21 февраля, в швейцарском Ньоне. «Будё-Глимт» на этой стадии поборется либо с греческим «Олимпиакосом», либо с шотландским клубом «Рейнджерс».