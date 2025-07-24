«Шериф» уступил «Утрехту» в домашнем матче квалификации Лиги Европы

Встреча, состоявшаяся в Тирасполе 24 июля, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Шериф» вел в счете по итогам получаса игры, но впоследствии пропустил трижды и проиграл.
Ответный матч между командами пройдет в Утрехте 31 июля.
Футбол, Лига Европы, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Stadionul Orasenesc
Главные тренеры
Юрий Гура
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти