«Брага» не смогла обыграть «Левски» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы

В минувшем сезоне «Брага» выступала в Лиге Европы, но завершила участие на стадии группового этапа, заняв 25-е место в общей таблице и не попав в топ-24 команды, которые продолжили участие в плей-офф. В национальном чемпионате «Брага» заняла четвертое место.