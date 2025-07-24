«Брага» не смогла обыграть «Левски» в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы

Встреча в Софии завершилась со счётом 0:0.
Команды проведут ответный матч 31 июля в Браге.
В минувшем сезоне «Брага» выступала в Лиге Европы, но завершила участие на стадии группового этапа, заняв 25-е место в общей таблице и не попав в топ-24 команды, которые продолжили участие в плей-офф. В национальном чемпионате «Брага» заняла четвертое место.
«Левски» в сезоне-2024/2025 не выступал в еврокубках. По итогам прошлого сезона болгарская команда заняла второе место в национальном первенстве, уступив «Лудогорцу».
Футбол, Лига Европы, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Georgi Asparuhov
Главные тренеры
Петар Хубчев
Карлуш Карвальял
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти