«Неман» победил футболистов «Кошице» в квалификации Лиги конференций

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ларн
0
:
Приштина
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
1.80
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Ракув
2
:
Жилина
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сараево
2
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
14.00
П2
72.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Дечич
0
:
Рапид В
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
16.00
П2
1.02
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Динамо Мн
0
:
Эгнатия
1
Все коэффициенты
П1
24.00
X
4.75
П2
1.25
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Данди Юнайтед
1
:
ЮНА Штрассен
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
7.70
П2
30.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
ХБ Торсхавн
0
:
Брённбю
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сент-Патрик'с Атлетик
0
:
Нымме Калью
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
2-й тайм
Лугано
0
:
ЧФР
0
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.16
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Аустрия
1
:
Спаэри
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Влазния
2
:
Викингур Р
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
5.20
П2
42.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Вардар
2
:
Лозанна
1
Все коэффициенты
П1
1.12
X
6.70
П2
86.00
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Сутьеска
1
:
Бейтар И
2
Все коэффициенты
П1
97.00
X
15.00
П2
1.04
Футбол. Лига Европы
завершен
Целе
1
:
АЕК Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Андерлехт
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бешикташ
2
:
Шахтер
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кошице
2
:
Неман
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЕК
1
:
Хапоэль Беэр-Шева
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вараждин
2
:
Санта-Клара
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пакш
1
:
Марибор
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Раднички К
0
:
Клаксвик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Торпедо-БелАЗ
1
:
Маккаби Хайфа
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Левски
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
1
:
Хайберниан
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вадуц
0
:
Дангеннон Свифтс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Баник О
2
:
Легия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Шериф
1
:
Утрехт
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Викинг
7
:
Копер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Рига
2
:
Дила
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Петрокуб
0
:
Сабах
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хаммарбю
0
:
Шарлеруа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Нови Пазар
1
:
Ягеллония
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Полесье
1
:
Санта-Колома
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Александрия
0
:
Партизан
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
1
:
Торпедо Кт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Черно Море
0
:
Истанбул Башакшехир
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис В
0
:
Линфилд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Русенборг
5
:
Банга
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пюник
2
:
Дьер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арарат-Армения
0
:
Университатя Кл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Жальгирис К
1
:
Валюр
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Хибернианс
1
:
Спартак Тр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арис Л
3
:
Пушкаш Академия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сент-Джозефс
0
:
Шэмрок Роверс
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ильвес
4
:
АЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Арда
0
:
ХИК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Актобе
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Араз
2
:
Арис
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Пайде
0
:
АИК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Атлетик Э
1
:
Динамо Тр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
1
:
Зимбру
1
П1
X
П2

«Неман» победил футболистов «Кошице» в квалификации Лиги конференций

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские клубы проводят стартовые встречи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Гродненский «Неман» на выезде одержал волевую викторию над футболистами словацкого «Кошице» — 3:2. Хозяева очень мощно начали встречу и в течение 15 минут забили два мяча — счет открыл Карло Милянич, а затем отличился Роман Черепкай. Только после этого гости заиграли активнее, создали несколько опасных моментов, но не реализовали их. Зато после перерыва гродненская дружина преобразилась и трижды добилась успеха — голевой дубль оформил Павел Савицкий, а затем Максим Кравцов забил победный гол. В случае успеха по сумме двух игр подопечные Игоря Ковалевича в 3-м раунде встретятся с победителем пары «Раднички» (Ниш, Сербия) — «Клаксвик» (Фарерские острова). В первом круге квалификации третьего по рангу континентального турнира «Неман» дважды переиграл армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0.

В венгерском Сомбатхее футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в номинально домашнем матче сыграли вничью с израильским «Маккаби» из Хайфы — 1:1. В первом тайме шла равная игра, но перед самым перерывом Абдулайе Сек поразил ворота белорусов. Через три минуты после старта второй половины встречи Кирилл Премудров сравнял результат — 1:1. Если команда Дмитрия Молоша пройдет дальше, то будет соперничать с лучшим клубом пары «Ракув» (Польша) — «Жилина» (Словакия). На старте турнира торпедовцы победили северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье — 3:0 и 1:0.

Позже свой поединок завершит минское «Динамо», которое в венгерском Мезекевешде принимает албанский клуб «Эгнатия». После первого тайма минчане уступают 0:1. Победитель этой пары сыграет в третьем раунде с победителем встреч между словенской «Олимпией» и андоррским «Интером». В их первой встрече в Любляне словенцы выиграли с результатом 4:2. Минские динамовцы начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда — 0:1 и 2:2.

Ответные поединки второго круга квалификации Лиги конференций пройдут 31 июля. Чтобы пробиться в основной этап, командам нужно успешно преодолеть четыре квалификационных барьера.

Кошице
2:3
Первый тайм: 0:0
Неман
Футбол, Лига конференций, 2-й отборочный раунд
24.07.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Kosicka futbalova arena
Главные тренеры
Игорь Ковалевич
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
ФК «Интер»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».
Читать дальше