«Неман» победил футболистов «Кошице» в квалификации Лиги конференций

Гродненский «Неман» на выезде одержал волевую викторию над футболистами словацкого «Кошице» — 3:2. Хозяева очень мощно начали встречу и в течение 15 минут забили два мяча — счет открыл Карло Милянич, а затем отличился Роман Черепкай. Только после этого гости заиграли активнее, создали несколько опасных моментов, но не реализовали их. Зато после перерыва гродненская дружина преобразилась и трижды добилась успеха — голевой дубль оформил Павел Савицкий, а затем Максим Кравцов забил победный гол. В случае успеха по сумме двух игр подопечные Игоря Ковалевича в 3-м раунде встретятся с победителем пары «Раднички» (Ниш, Сербия) — «Клаксвик» (Фарерские острова). В первом круге квалификации третьего по рангу континентального турнира «Неман» дважды переиграл армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0.