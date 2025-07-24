«Неман» победил футболистов «Кошице» в квалификации Лиги конференций

Гродненский «Неман» на выезде одержал волевую викторию над футболистами словацкого «Кошице» — 3:2. Хозяева очень мощно начали встречу и в течение 15 минут забили два мяча — счет открыл Карло Милянич, а затем отличился Роман Черепкай. Только после этого гости заиграли активнее, создали несколько опасных моментов, но не реализовали их. Зато после перерыва гродненская дружина преобразилась и трижды добилась успеха — голевой дубль оформил Павел Савицкий, а затем Максим Кравцов забил победный гол. В случае успеха по сумме двух игр подопечные Игоря Ковалевича в 3-м раунде встретятся с победителем пары «Раднички» (Ниш, Сербия) — «Клаксвик» (Фарерские острова). В первом круге квалификации третьего по рангу континентального турнира «Неман» дважды переиграл армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0.
В венгерском Сомбатхее футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» в номинально домашнем матче сыграли вничью с израильским «Маккаби» из Хайфы — 1:1. В первом тайме шла равная игра, но перед самым перерывом Абдулайе Сек поразил ворота белорусов. Через три минуты после старта второй половины встречи Кирилл Премудров сравнял результат — 1:1. Если команда Дмитрия Молоша пройдет дальше, то будет соперничать с лучшим клубом пары «Ракув» (Польша) — «Жилина» (Словакия). На старте турнира торпедовцы победили северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье — 3:0 и 1:0.
Позже свой поединок завершит минское «Динамо», которое в венгерском Мезекевешде принимает албанский клуб «Эгнатия». После первого тайма минчане уступают 0:1. Победитель этой пары сыграет в третьем раунде с победителем встреч между словенской «Олимпией» и андоррским «Интером». В их первой встрече в Любляне словенцы выиграли с результатом 4:2. Минские динамовцы начинали еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда — 0:1 и 2:2.
Ответные поединки второго круга квалификации Лиги конференций пройдут 31 июля. Чтобы пробиться в основной этап, командам нужно успешно преодолеть четыре квалификационных барьера.
Игорь Ковалевич
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