«Неман» вышел в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

В венгерском городе Кишварда жодинское «Торпедо-БелАЗ» уступило израильскому «Маккаби» из Хайфы со счетом 0:3. В начале игры торпедовцы пропустили дважды — на 14-й минуте отличился Диа Саба, а еще через 8 минут Долев Хазиза забил второй гол. У жодинцев было несколько отличных возможностей поразить ворота соперников, но они не сумели их реализовать. После перерыва подопечные Дмитрия Молоша пошли вперед большими силами, однако успеха не добились. Более того, на 79-й минуте встречи соперники провели острую контратаку и Триванте Стюарт довел дело до разгрома На прошлой неделе в венгерском Сомбатхее соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 1:1. В третьем круге «Маккаби» будет соперничать с лучшим клубом пары «Ракув» (Польша) — «Жилина» (Словакия). В их первом матче поляки разгромили словаков на своем поле со счетом 3:0. В первом раунде торпедовцы победили северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье — 3:0 и 1:0.