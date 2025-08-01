«Неман» вышел в 3-й раунд квалификации Лиги конференций

Сегодня в венгерским Сегеде гродненский клуб сыграл вничью со словацким «Кошице» — 1:1. Оба мяча были забиты в конце встречи — сначала счет открыл Олег Евдокимов, а потом Михал Домик сравнял результат. Неделю назад в Кошице вице-чемпионы Беларуси одержали волевую викторию с результатом 3:2. В 3-м раунде «Неман» встретится с победителем пары «Раднички» (Ниш, Сербия) — «Клаксвик» (Фарерские острова). Их поединок в Сербии завершился вничью — 0:0. На старте квалификации третьего по рангу континентального турнира «Неман» дважды переиграл армянский «Урарту» из Еревана — 2:1 и 4:0.
В венгерском городе Кишварда жодинское «Торпедо-БелАЗ» уступило израильскому «Маккаби» из Хайфы со счетом 0:3. В начале игры торпедовцы пропустили дважды — на 14-й минуте отличился Диа Саба, а еще через 8 минут Долев Хазиза забил второй гол. У жодинцев было несколько отличных возможностей поразить ворота соперников, но они не сумели их реализовать. После перерыва подопечные Дмитрия Молоша пошли вперед большими силами, однако успеха не добились. Более того, на 79-й минуте встречи соперники провели острую контратаку и Триванте Стюарт довел дело до разгрома На прошлой неделе в венгерском Сомбатхее соперники не выявили победителя, сыграв вничью — 1:1. В третьем круге «Маккаби» будет соперничать с лучшим клубом пары «Ракув» (Польша) — «Жилина» (Словакия). В их первом матче поляки разгромили словаков на своем поле со счетом 3:0. В первом раунде торпедовцы победили северомакедонский клуб «Работнички» из Скопье — 3:0 и 1:0.
В албанской Рогожине футболисты минского «Динамо» играют с местной «Эгнатией». После первого тайма ничья — 0:0. Неделю назад динамовцы проиграли албанцам с результатом 0:2. Победитель этой пары сыграет в третьем раунде со словенской «Олимпией» из Любляны, которая была сильнее и андоррского «Интера» — 4:2 и 1:1. Минчане начинали этот еврокубковый сезон в квалификации Лиги чемпионов, уступив по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда — 0:1 и 2:2.
Чтобы пробиться в основной этап Лиги конференций, командам нужно успешно преодолеть четыре квалификационных барьера.
Игорь Ковалевич
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