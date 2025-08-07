Сорокин заработал решающий пенальти для «Кайрата», ван Перси получил в день рождения инфарктную победу над Моуринью

В итоге в концовке после подачи со штрафного вышедший на замену украинец Игнатенко зацепил в штрафной Сорокина, и Сатпаев с точки отправил мяч в «девятку». Обладатель контракта с «Челси» снова решает — у него уже три гола в этом отборочном цикле. А мог быть еще и голевой пас, но Рикардиньо подкорректировал удар Сатпаева из офсайда. В Братиславе, где главный талант Казахстана сыграет в день своего 17-летия, надежды тоже будут связаны с Дастаном. Ну, а Вайссу придется смотреть матч со стороны после эмоционального срыва и красной карточки.