Сорокин заработал решающий пенальти для «Кайрата», ван Перси получил в день рождения инфарктную победу над Моуринью

Сатпаев решает, Вайсса удалили
В предыдущих раундах «Кайрат» извлекал максимальную выгоду из ответных матчей в Алма-Ате. Причем всякий раз чемпионы Казахстана забивали быстрые голы. «Слован», который объективно сильнее ранее поверженных «Олимпии» и КуПС, тоже сразу попал под пресс атак, и приехавший в гости к своей бывшей команде Владимир Вайсс с трудом сдерживал эмоции. По ходу стартового отрезка хозяева создали три опаснейших момента, усиленных не самыми уверенными действиями голкипера, а Жоржиньо его откровенно простил.
Впрочем, опыт — великое дело. Большинству футболистов «Слована» его не занимать, что и помогло выдержать стартовый штурм. А по ходу второго тайма Стрелец чудом не замкнул подачу Блэкмана к площади ворот. Больше шансов гостям оборона во главе с бывшими краснодарцами Александром Мартыновичем и Егором Сорокиным не дала. Вернуть же себе инициативу и усилить давление «Кайрат» смог, начиная с 65-й минуты — после удаления получившего вторую желтую карточку Ибрахима.
В итоге в концовке после подачи со штрафного вышедший на замену украинец Игнатенко зацепил в штрафной Сорокина, и Сатпаев с точки отправил мяч в «девятку». Обладатель контракта с «Челси» снова решает — у него уже три гола в этом отборочном цикле. А мог быть еще и голевой пас, но Рикардиньо подкорректировал удар Сатпаева из офсайда. В Братиславе, где главный талант Казахстана сыграет в день своего 17-летия, надежды тоже будут связаны с Дастаном. Ну, а Вайссу придется смотреть матч со стороны после эмоционального срыва и красной карточки.
Драма в Роттердаме и класс «Бенфики»
В Роттердаме в день рождения главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси состоялось одно из самых интригующих противостояний вечера. Это же вторая попытка Жозе Моуринью вывести «Фенербахче» в основной этап ЛЧ. Год назад «канарейки» вылетели по итогам противостояния с «Лиллем» драматичным образом — получив пенальти на 118-й минуте.
Сейчас Особенный тоже мог сетовать на невезение. По итогам первого тайма Тимбер после красивого финта (усадил на газон Фреда) забил не самым впечатляющим ударом при помощи рикошета, тогда как Эн-Несири, откликнувшись на подачу бывшего динамовца Шиманьски, отправил мяч в сетку из-за небольшого офсайда. Причем в первой фазе данной атаки Велленройтер остановил выход один на один.
Турки бросили в бой все силы, включая дебютанта Дурана, который устал быть джокером Унаи Эмери в «Астон Вилле» и зимой за 77 миллионов евро уехал в «Аль-Наср». Правда, в Саудовской Аравии колумбиец долго не задержался, и сейчас его на год арендовал «Фенербахче». Ну, а почти спас стамбульцев Амрабат, потрясающим по силе и точности ударом вогнавший мяч в сетку рикошетом от перекладины. И все же ван Перси получил подарок от своей команды в добавленное арбитром время, когда после диагонали Боса мяч в сетку отправил Хадж-Мусса.
Еще один матч с громкой вывеской получился не таким драматичным, а обновленная «Бенфика» в Ницце предстала более классной командой. Отличной следует признать премьеру в составе «орлов» Франьо Ивановича. 21-летний форвард, которого после чемпионского сезона приобрели у «Юниона» почти за 23 миллиона евро, открыл счет голам в матче и в новой команде. Что интересно, сезон хорват успел начать в своем прежнем клубе и на прощание забил в Суперкубке Бельгии. А добил французов дальний удар Флорентину Луиша, к которому оказался не готов голкипер «орлят» Диуф.
«Црвена Звезда» в шаге от плей-офф
В Познани прошел один из самых ярких матчей среды, а тон сразу задала «Црвена Звезда», у которой отличился один из самых опытных игроков — проведший несколько сезонов в «Милане» Крунич. Но потом голкиперу белградцев Матеусу пришлось спасать свою команду на регулярной основе. До перерыва его смог поставить в тупик лучший бомбардир «Леха» Ишак. Опытный швед очень красиво с лета отправил мяч в сетку с острого угла. Удар он наносил из зоны, которую, по логике, должен был прикрывать Наир Тикнизян.
Впрочем, даже если просчет экс-защитника «Локомотива» и случился, никакого перелома в игре после ответного гола хозяев не случилось. Напротив, герой вечера Крунич в начале второго тайма при подаче углового лучше всех сориентировался после серии рикошетов. Судьи определили, что защитник хозяев выбил мяч уже из-за линии ворот, только при помощи ВАР. Ну, а третий гол в исполнении Бруно Дуарте — очень весомая заявка на выход в раунд плей-офф. Если через неделю сербы не провалятся дома, то встретятся с победителем пары «Динамо» К — «Пафос». Киприоты накануне выиграли на выезде со счетом 1:0.
Тот случай, когда реальность не слишком соответствовала ожиданиям. Вроде бы обе команды демонстрировали качественную игру, но острых моментов было минимум. «Брюгге» изначально смотрелся чуть солиднее в атаке, и в концовке выстрелил. С интервалом в несколько минут Шлагер спас после опасного удара резко сместившегося в центр Тсолиса, а потом шансов киперу не оставил Верман. Ярко игравший в прошлом сезоне форвард вылетел на подачу Мейера и, сыграв на опережение, из-под Расмуссена с лета переправил мяч в сетку. В свою очередь резкая активизация «Зальцбурга» в концовке ни к чему не привела. Нынешний «Брюгге» банально сильнее и стабильнее переживающих непростой период австрийцев.
В данной встрече гости тоже смотрелись солиднее, но при этом в первом тайме «Ференцварош» остался без гола из-за отмены взятия ворот по причине офсайда, а также промахов Жозефа и Макрецкиса из практически идеальных позиций. Зато перед уходом на перерыв Эрик Маркус едва не унизил вратаря венгров. Бразилец запустил мяч ему за спину, едва выйдя из центрального круга, однако Дибус все же выручил при помощи перекладины. Голы, казалось, назревали, но в итоге в Болгарии зафиксировали единственную нулевую ничью среды.
Андрей Кузичев